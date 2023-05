Google Pixel Fold: prezzo, uscita e caratteristiche del nuovo smartphone pieghevole Durante l’evento Google I/O 2023, la società di Mountain View ha presentato il primo smartphone pieghevole della sua storia: il Google Pixel Fold. Il prezzo sarà di 1.799 dollari. Al momento Google non ha ancora confermato la data dell’uscita in Italia, negli Stati Uniti si può già effettuare l’ordine: i dispositivi saranno disponibili dal prossimo mese.

A cura di Valerio Berra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Google ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il nuovo smartphone è stato svelato. Durante l’evento Google I/O 2023 l’azienda che sviluppa il motore di ricerca più usato al mondo ha lanciato il suo primo modello di smartphone pieghevole: il Google Pixel Fold. Il nuovo dispositivo era stato annunciato il 4 maggio, con uno slogan che strizzava l’occhio a Star Wars: May the Fold Be With You. Questa giornata infatti è tradizionalmente dedicata alla saga firmata da George Lucas. Sundar Pichai, il Ceo di Google, ha svelato tutte le sue carte, a partire da una lunga serie di funzioni legate all'intelligenza artificiale che verrano aggiunte ai servizi di Google. Bard prima di tutte. Il prezzo per aggiudicarsene uno, vi avvisiamo, sarà caro da pagare. Ora sarà il nuovo top di gamma di Google.

La possibile data di uscita in Italia

Negli Stati Uniti il preorder del Google Pixel Fold comincerà già da questo momento e le spedizioni partiranno dal prossimo mese. Gli altri Paesi non sono stati nemmeno menzionati durante la conferenza, quindi non è ancora chiaro quando il dispositivo arriverà in Italia.

Il prezzo di Google Pixel Fold

Il costo di Google Pixel Fold è più alto delle aspettative. Nei giorni scorsi si era parlato di un prezzo attorno ai 1.700 dollari. Secondo l'annuncio ufficiale invece il costo del modello sarà di 1.799 dollari. Per tutti quelli che faranno il pre-order ci sarà la possibilità di avere insieme anche un Pixel Watch, lo smartwatch di Google.

Leggi anche Addio a Google Stadia: il servizio per giocare in cloud ha chiuso definitivamente i suoi server

Le caratteristiche tecniche

Le prime caratteristiche tecniche del Google Pixel Fold erano state anticipate nei giorni scorsi dai blog specializzati. Il dato più importante riguarda i due schermi: uno anteriore più piccolo da 5,9 pollici e uno interno, pieghevole, da 7,6 pollici. Come altri modelli, a partire da Galaxy Fold di Samsung, anche questo smartphone si apre sulla linea verticale, svelando così uno schermo interno costruito in materiale flessibile. Durante la presentazione Google è stata avara di dettagli tecnici: ha preferito mostrare le potenzialità dello smartphone.

Lo schermo pieghevole

Il punto debole di tutti i gli schermi pieghevoli è proprio la piega. Più lo schermo viene aperto e richiuso, più i polimeri si indeboliscono. E nell’arco di qualche mese i danni cominciano ad essere evidenti. Google dichiara che la sua cerniera e il suo schermo sono i "più resistenti sul mercato", capaci di sopportare graffi e pioggia.

Processore e memoria

Il processore del Google Pixel Fold sarà il Google Tensor G2, la seconda generazione del processore sviluppato da Google. Pixel Fold monterà l'ultima versione del Tensor G2, lanciato lo scorso ottobre in occasione dell'arrivo sul mercato del Google Pixel 7. Per i tagli di memoria il modello di partenza dovrebbe essere attorno ai 128 Gb.

Fotocamera

Il comparto di fotocamere dei nuovi Pixel Fold sembra ereditato dal Pixel 7 Pro, lo smartphone che fino a questo momento era il prodotto top di gamma tra i device prodotti da Mountain View. Anche qui Google non è andata leggera, annunciando di aver creato il pieghevoleo con il "miglior comparto fotografico sul mercato".

Software

Il sistema operativo, ovviamente, è Android. L'obiettivo dichiarato da Google è quello di sperimentare con un device prodotto direttamente in casa le potenzialità di Android sui dispositivi con schermo pieghevole.