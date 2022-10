Cosa sappiamo sui nuovi Google Pixel 7 e 7 pro: prezzo, uscita e caratteristiche degli smartphone Google ha lanciato i suoi nuovi modelli di smartphone: saranno disponibili in Italia a partire dal 13 ottobre.

A cura di Valerio Berra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Google ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il giorno del lancio è arrivato. Da New York, Google sfida ancora una volta il mercato degli smartphone con due nuovi modelli. Big G prova a giocarsi le sue carte con il Google Pixel 7 e il Google Pixel 7 Pro. Insieme a loro è stato presentato anche il Pixel Watch che però non sarà disponibile in Italia, almeno per il momento. Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro invece arriveranno sul mercato italiano a partire dal 13 ottobre.

Le caratteristiche tecniche

Entrambi i modelli saranno guidato dallo stesso processore: il Tensor G2. Anche Google infatti ha implementato nei suoi smartphone una tecnologia proprietaria per quanto riguarda i chip. Tutti e due monteranno Android 13, la nuova versione del sistema operativo per smartphone sviluppato a Mountain View. La differenza tra i due modelli sta prima di tutto nelle dimensioni: il Pixel 7 Pro ha uno schermo da 6,7 pollici, mentre il Pixel 7 può contare su uno schermo da 6,3 pollici.

Entrambi hanno un involucro di alluminio che è stato prodotto con il 100% di materiale riciclato. Interessanti anche le caratteristiche legate alla sicurezza: Pixel 7 e Pixel 7 Pro potranno contare su una Vpn di Google One che per la prima volta sarà implementata nei dispositivi senza nessun costo aggiuntivo. In tutti e due i modelli è presente la funzione Chiamata Nitida che migliora le telefonate attraverso un sistema di apprendimento automatico.

Leggi anche Con il discorso di Putin sono aumentate le ricerche Google su come lasciare la Russia

GOOGLE | Tutti i modelli di Google Pixel 7

I costi

Sono già noti tutti i dettagli sui prezzi per il mercato italiano. Google Pixel 7 Pro sarà verrà distribuito in negozio a partire da 899 euro, mentre la versione base si potrà acquistare a partire da 649 euro. In entrambi i casi parliamo del taglio di memoria più piccolo, quello da 128 Gb. I modelli da 256 Gb costeranno 100 euro in più: quindi 999 euro per il Pro e 749 per il modello base.

La fotocamera

Il comparto fotografico è uno di quelli a cui Google ha prestato più attenzione durante la presentazione dei suoi nuovi dispositivi. Sono cinque le nuove feature su cui Mountain View ha voluto puntare. La prima è lo Zoom ad alta definizione, in grado di arrivare a un 8x per il modello base e a un 30x per quanto riguarda il modello Pro. Oltre a migliorare le inquadrature da lontano, Google ha puntato anche a potenziare quella da vicino: nel modello Pro è presente un Macro Focus che permette di ottenere nei propri scatti una qualità fotografica HDR+ da una distanza di tre centimetri.

GOOGLE | Due esempi di foto Macro scattate con Google Pixel 7 Pro

Migliorati anche i video, con la possibilità di girare video HDR a 10 bit, così da poter contare su una maggior quantità di luce per le proprie immagini. Lato software è da segnalare l'impostazione Inquadratura guidata che aiuta le persone non vedenti a scattare i selfie attraverso una serie di segnali acustici. Google Photos poi arriverà su questi due dispositivi per migliorare le immagini scattate attraverso un sistema di intelligenza artificiale definito Foto Nitida. Google assicura che con il sistema Real Tone verrà garantita una resa più verosimile sul colore della pelle, un miglioramento possibile dopo che Big G ha allenato la sua intelligenza artificiale con oltre 10.000 immagini diverse di persone di colore.

GOOGLE | Foto scattate con e senza la funzione Real Tone

Le caratteristiche estetiche

In tutto i modelli presentati sono sei: tre per Google Pixel 7 e tre per Google Pixel 7 Pro. Pixel 7 sarà disponibile nelle colorazione bianco ghiaccio, nero ossidiana e verde cedro. Pixel 7 Pro invece si potrà avere in bianco ghiaccio, nero ossidiana e grigio verde.

GOOGLE | Tutti i modelli di Google Pixel 7 Pro

La batteria

Secondo le indicazioni di Google, Pixel potrà contare su una batteria capace di durare almeno 24 ore ad un uso normale. Il sistema è sempre quello della batteria adattiva che investe meno energia nelle applicazioni meno usate. Con il risparmio energetico spinto ai massimi livelli la batteria sarà in grado di durare fino a 72 ore. Il caricabatteria da 30 W è venduto separatamente: con questo modello i Pixel potranno raggiungere il 50% di batteria nei primi 30 minuti di ricarica.