Gli abbonamenti di Instagram sono arrivati: in Italia la versione Plus costa 2,99 euro

In Italia stanno comparendo le prime tracce del nuovo abbonamento di Instagram. Si chiama Instagram Plus e parliamo di un servizio che costa 2,99 euro al mese. È molto simile a Facebook Plus e WhatsApp Plus, due piani che abbiamo analizzato negli scorsi giorni.

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La funzione Plus è arrivata su Instagram con gli ultimi aggiornamenti. Non è stato un annuncio ufficiale, anche se non possiamo escludere che arrivi nei prossimi giorni. Eppure la funzione è stata avvistata su molti dispositivi, come dimostrano diversi screenshot in italiano che stanno circolando in questi giorni. Instagram Plus è il nuovo abbonamento di Instagram: è diverso da Meta Verified, l’opzione (sempre a pagamento) che consente di avere il profilo verificato con la spunta blu. Plus è una forma di abbonamento più leggere e rivolta a un pubblico di utenti casuali, annunciata a fine maggio da Naomi Gleit, head of product di Meta.

In sintesi: Instagram Plus fa parte di una nuova serie di abbonamenti lanciati da Meta che riguardano anche WhatsApp e Facebook. Qui trovate un approfondimento sulle funzioni e i costi di WhatsApp Plus e qui invece trovate tutte le funzioni di Facebook Plus. Sono abbonamenti che dovrebbero rientrare nel piano Meta One. Costi contenuti, parliamo di meno di 3 euro a servizio, e un pacchetto di funzioni che potenziano l’app. Secondo le informazioni ufficiali questi abbonamenti non sono obbligatori: la versione base delle app resta comunque attiva. Da quello che abbiamo letto però sembra abbastanza chiaro che chi ha l’abbonamento vedrà prima i nuovi aggiornamenti.

Per trovare la funzione Plus di Instagram bisogna andare sul vostro profilo personale. A questo punto andate su Impostazioni, in alto a destra e poi scorrete finché non trovate Instagram Plus. Esattamente come per WhatsApp Plus anche in questo caso il simbolo della nuova funzione è un diamante con al centro una stella. Una volta cliccato su Instagram Plus potete trovare tutte le funzioni in più che sono incluse nell’abbonamento. Se non trovate niente vuole dire che Meta deve ancora rilasciare la funzione sulla vostra app. Vi conviene aggiornare e aspettare.

Cosa succede quando si attiva la funzione Instagram Plus

Se siete riusciti a trovare Instagram Plus, gli ultimi passaggi sono abbastanza semplici. Attivate il mese di prova gratuita e iniziate ad esplorare tutte le funzioni che vengono offerte. Dopo il primo mese, il costo dell’abbonamento sarà di 2,99 euro al mese. Le nuove funzioni che vengono presentate nell’elenco sono parecchie e riguardano soprattutto la gestione delle Storie. È un buon segnale per capire il target a cui è destinata questa funzione. Non è per i creator, che lavorano soprattutto con Reel e Carousel. È per gli utenti normali, che preferiscono avere più controllo sulle Storie del loro profilo. Vi lasciamo qui le funzioni che compaiono nell’anteprima di Instagram Plus: