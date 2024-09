video suggerito

Fabrizio Corona sniffa una polvere bianca in diretta: cos’è Pipps e quali sono i rischi In due live diverse Fabrizio Corona ha inalato della polvere bianca estratta da una fiala. Si tratta di Pipps, un energizzante venduto online e in tabaccheria. Il gesto, la forma e in parte gli effetti di questo prodotto sono un chiaro richiamo alla cocaina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Negli ultimi mesi Fabrizio Corona ha moltiplicato la sua presenza sui social. È ospite fisso di Gurulandia, podcast fondato da Marco Cappelli che tecnicamente sarebbe un format dedicato a “i guru di ogni settore”. Ha partecipato a 2046 di Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli o MondoCash, sedicente “podcast degli influencer”. Non solo. Ha partecipato anche alle live su Twitch di alcuni tra gli streamer ben noti come GrenBaud e Il Rosso.

In entrambe le live su Twitch in cui è apparso Corona ha fatto un gesto poi ripreso, trasformato in clip e rilanciato su altri social. Prende una polvere da un piccolo barattolo, la appoggia sulla mani e poi la inala tirandola su con il naso. Non c’è molto da ricamare, il metodo di assunzione è lo stesso della cocaina. La polvere però non è la stessa: si chiama Pipps Energy ed è in vendita in chiaro su internet.

Cos’è Pipps, la polvere sniffata da Corona

L’obbiettivo è chiaramente pubblicitario. Pipps è una polvere energizzante che viene distribuita Energy Wave Srl. Corona la presenta come un suo prodotto. Il gesto, provocatorio, serve per far parlare sia di lui che del prodotto. Guardando la composizione di Pipps si legge che si tratta di un mix di integratori: c’è ne sono anche di noti come taurina, caffeina e creatina. Il prodotto, stando sempre alle informazioni riportate, si può tranquillamente ordinare online o acquistare in tabaccheria. Nelle indicazioni per assumerlo però si dice di scioglierlo nell’acqua o tenerlo sotto la lingua. Non sniffarlo come fosse una dose di cocaina in polvere.

Leggi anche Hai già provato la sobrietà intermittente? Quali sono i vantaggi e i rischi della nuova moda dei GenZ

Certo, considerando il nome, l’indicazione è chiara. Come prodotto sembra molto simile a Sniffy, un’energizzante in polvere venduto in piccole fiale che lo scorso maggio aveva aperto un dibattito in Francia. Leggendo la lista degli ingredienti di Sniffy troviamo molti punti in comune con quella di Pipps.

Il problema di Pipps, al netto degli energizzanti

Su Pipps i problemi sono due. Il primo è legato alle sue componenti. Abbiamo spiegato più volte i rischi legati all’assunzione di integratori, soprattutto quando vengono presi in dosi eccessive. Qui vi lasciamo un'intervista sugli effetti sul sistema immunitario e qui un'altra intervista sugli effetti dannosi. Il secondo è la normalizzazione del gesto. Il colore dell'integratore, la consistenza e il modo in cui viene assunto da Corona sono orchestrati per sembrare cocaina. Non solo. Di Pipps esiste anche una variante rosa con chiaro riferimento a una nuova variante di cocaina con questo colore comparsa sul mercato.

Secondo l’agenzia stampa France Press, in Francia la Federazione per le tossicodipenze aveva preso posizione su Sniffy: “È inutile girarci intorno questo prodotto è fatto per dare l'idea che si sta consumando cocaina. È scandaloso, eticamente e moralmente”. Corona poi ha usato questa polvere durante format che di solito vengono seguiti da un pubblico molto giovane. Il suo gesto è stato criticato anche da alcuni degli streamer più seguiti in Italia come Gianmarco Blur Tocco e Dario Moccia.