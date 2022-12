Elon Musk provoca ancora su Twitter: “Mi critichi? Allora hai i testicoli piccoli” Nelle ultime 24 ore il Ceo è rimasto attaccato sulla piattaforma pubblicando contenuti no vax, anti immigrazione, e insulti random agli utenti.

A cura di Elisabetta Rosso

Le azioni di Tesla crollano, potrebbe essere l’anno peggiore mai registrato dall’azienda, forse l'anno peggiore di qualsiasi società S&P 500, eppure Elon Musk continua imperterrito il suo gioco preferito: scrivere senza filtri su Twitter. Meglio, scrivere a utenti casuali dicendo che “hanno i testicoli minuscoli”.

Basta commentare uno dei tanti post di estrema destra di Musk per vincere un insulto gratis. È andata così per @ElGrecoSF, un account con circa 500 follower sulla piattaforma che ha criticato un meme dell’ancora Ceo di Twitter.

Il meme pubblicato da Elon Musk

Tutto nasce da una delle tante provocazioni di Elon Musk su Twitter. Ha pubblicato un meme dove un omino ricoperto da siringhe che alludono ai vaccini, coccarde di Black Lives Matter, icone dei social network, il simbolo del partito comunista, del movimento femminista (per qualche strano motivo c’è anche lo ying e lo yang), dice a un signore con la bandiera degli Stati Uniti in mano: “Ti stanno facendo il lavaggio del cervello”, e l’uomo americano risponde ironicamente: “Davvero?”.

Il meme è un’aperta critica a tutti i movimenti che cercano di trasformare gli Stati Uniti in un ambiente inclusivo, di superare pregiudizi e di avvicinarsi al politically correct. A questi sono stati accostati un'accozzaglia di altri simboli che hanno poco a che fare.

La svista di Elon Musk

Il denominatore comune del meme è chiaro. Tutti questi movimenti accusano di liberare la mente quando sono i primi a plasmare le ideologie delle persone. E Musk scrive sopra il tweet: “A me non hanno fatto il lavaggio del cervello”. Prima di passare ai commenti, che sono i più disparati, c’è un dettaglio che denuncia un cortocircuito, o forse una svista. Sopra l’omino del meme targato con tutto i simboli “del male” che lobotomizzano il grande pubblico c’è anche l’uccellino di Twitter.

I testicoli piccoli

Come sempre i tweet provocatori di Musk sollevano il polverone. Tra i commenti c’è chi lo sostiene e scrive “I liberali sono arrabbiati perché Elon si è svegliato. Il loro controllo mentale sta perdendo la presa sulla società e sono terrorizzati dal fatto che le persone possano finalmente vedere la follia che rappresentano.” C’è anche però chi critica Musk con commenti severi.

Tra questi, l’utente @ElGrecoSF che scrive: “Forse no, ma hai il controllo degli impulsi di un bambino. Spero davvero che tu abbia un piano segreto, ma allo stato attuale, sei solo il più grande troll di Internet”. Musk legge il commento e per dimostrare che non ha proprio l’impulsività di un bambino scrive: “E tu hai i testicoli piccoli”.

Una storia già vista

Ormai questa è una scenetta nota. Musk provoca, tanti rispondono, e il prescelto vince un insulto con qualche riferimento ai genitali maschili. Negli ultimi tweet il Ceo ha postato meme anti-immigrati, commenti no-vax e una serie di contenuti che stanno galvanizzando tutta la comunità di QAnon.

Sullo sfondo, rimane il social network che ospita tutte le sue provocazioni: Twitter. Al momento l’azienda si trova a gestire una situazione complessa, dopo tutti gli scivoloni del nuovo Ceo. E mentre l’universo di Musk cade a pezzi, vedi Tesla con le azioni che crollano del 40% nell’ultimo mese, e Twitter è in cerca di un amministratore delegato, il secondo uomo più ricco del mondo ha il tempo di scrivere e rispondere sul social più di 50 volte nelle ultime 24 ore.