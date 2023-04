Elon Musk ha rivelato per sbaglio il suo account segreto Tra i fan è partita una caccia sul social per scoprire il profilo, il più credibile sembra essere Elon Test che pubblica tweet in linea con gli interessi del Ceo e ha il suo stesso umorismo.

A cura di Valerio Berra

Random9, il vendicatore. Fra le tante leggende che avvolgono la storia di Elon Musk, una riguarda l’inizio della storia di SpaceX. Quando i dipendenti erano ancora abbastanza pochi da essere schiacciati in unico capannone, a volte verso fine giornata Musk dava l’ordine di staccare tutto. Niente più simulazioni su nuovi propellenti o test per verificare la tenuta dei motori. I pc aziendali venivano impiegati in tornei di Quake III Arena o Counter Strike, dove Elon Musk falciava i sui dipendenti con l’account di Random9. Ora si è scoperto che quella non è stata la sua unica identità digitale.

Elon Musk è la persona più seguita su Twitter. Ha 136,7 milioni di follower e ben due badge: la classica spunta blu e un’altra medaglia al valore che rimanda direttamente all’account dell’azienda. Negli scorsi giorni però ha pubblicato uno screen. Voleva solo usare l'immagine a scopo dimostrativo, per far capire come in realtà funzionasse l'opzione abbonamenti di Twitter. Ma nell'immgine, all'apparenza innocua, c'era un dettaglio, la foto di un bambino con in mano una replica della navicella spaziale Starship: l'immagine del suo profilo segreto su Twitter.

La caccia al profilo segreto

Lunedì 24 aprile, Elon Musk ha condiviso uno screenshot su Twitter per mostrare la funzione abbonamento, quella che permette ai creator della piattaforma di nascondere alcuni post dietro ad un paywall. Gli utenti per vederlo devono pagare e quindi l'opzione è stata presentata come un modo per monetizzare i contenuti sul social. Ma oltre l'annuncio, l'immagine del profilo alternativo non è sfuggita agli utenti più attenti. DogeDesigner, uno dei fan di Musk, è stato tra i primi a notare l'account e ha twittato che Musk aveva un profilo segreto. La risposta è arrivata poco dopo dallo stesso Musk che sotto al tweet ha scritto: "Non indovineresti mai che sono io!".

È iniziata così su Twitter una caccia al profilo segreto, l'unico indizio in mano agli utenti era l'immagine del bambino con il razzo di SpaceX grigio metallico in mano. Secondo un gruppo di utenti il profilo segreto potrebbe essere "Elon Test", il nome ufficiale dell'utente è @ErmnMusk, e ha la stessa immagine che è comparsa nello screenshot. Non solo, i contenuti condivisi dal profilo sono inerenti alle tematiche che più stanno a cuore al Ceo di Twitter, dalle criptovalute alle Tesla. Elon Test risponde anche ai tweet di Musk. Addirittura l'ironia è simile a quella del Ceo, scherza sul fatto che è troppo piccolo per andare in discoteca, e in un altro scrive: "Finalmente compirò 3 anni il 4 maggio", che corrisponde proprio alla data di nascita di X Æ A-XII, il figlio di Musk con la cantante Grimes.

Non mancano nemmeno i commenti borderline su sesso e donne. In un post per risposta all'imprenditore Michael Saylor, ha chiesto se gli piacessero le "ragazze giapponesi", e un'altro tweet che sessualizzava l'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison, ha scritto: "I 💜 bibliotecarie". Atri indizi sono le persone seguite. C'è Stephen King, l'autore con cui Musk ha spesso litigato per Twitter Blue, ora gliene ha regalata anche una, l'ex presidente Donald Trump, il venture capitalist Marc Andreessen, suo amico, e Christopher Stanley, un ex dipendente di SpaceX che ora lavora come direttore dell'ingegneria della sicurezza di Twitter. In una manciata di ore il profilo ha accumulato follower, sono 29.100. Ma in realtà oltre alle analogie non c'è nessuna prova concreta o dichiarazione che colleghi il profilo a Elon Musk.