Elon Musk farà parte del consiglio di amministrazione di Twitter Musk siederà nel consiglio di amministrazione di Twitter. Lo hanno annunciato l’azienda e il suo CEO, Parag Agrawal.

A cura di Marco Paretti

Twitter vuole inserire Elon Musk nel suo consiglio di amministrazione, dove il magnate avrà un ruolo di direttore di classe 2 fino al 2024. La decisione è stata presa dopo che Musk ha acquisito il 9,2% delle azioni dell'azienda, diventando il maggiore azionista della società. Il CEO del social, Parag Agrawal, ha confermato la decisione in una serie di tweet, dove ha definito Musk "un appassionato sostenitore e intenso critico del servizio che porterà grande valore al nostro consiglio". Musk ha risposto spiegando di aspettarsi "miglioramento significativi nel corso dei prossimi mesi".

"L'azienda accoglierà Musk nel consiglio di amministrazione come direttore di classe 2 con una scadenza fissata all'annuale incontro con gli investitori del 2024" si legge nel documento depositato alla Securities and Exchange Commission. "Per questo periodo e per i 90 giorni successivi, Musk non potrà acquisire più del 14,9% delle azioni dell'azienda". Anche il fondatore ed ex CEO dell'azienda, Jack Dorsey, ha commentato la notizia in maniera positiva. "Sono davvero felice che Elon stia entrando nel CdA di Twitter" ha scritto sul suo profilo. "Gli interessa molto il nostro mondo e il ruolo di Twitter in esso. Parag ed Elon guidano con i loro cuori e saranno un team incredibile".

Ora tutti gli utenti del social stanno aspettando di capire in che modo l'ingresso di Musk nell'azienda si tradurrà in eventuali cambiamenti per il social. Il fondatore di Tesla ha già iniziato a muoversi in questo senso, pubblicando un sondaggio per chiedere agli utenti se Twitter dovrebbe attivare la possibilità di modificare i tweet. La maggior parte degli utenti ha votato sì e nelle ultime ore il profilo ufficiale di Twitter ha annunciato di essere davvero al lavoro sulla funzione. Insomma, in 24 ore Musk ha già stravolto il social, che però frena: "Non abbiamo preso l'idea da un sondaggio".