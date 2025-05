video suggerito

Dopo tre anni Sony lancia un nuovo modello di cuffie premium ANC: abbiamo provato le WH-1000XM6 Sony ha lanciato le WH-1000XM6, le sue cuffie premium per la cancellazione del rumore. Le abbiamo provate per qualche giorno. L'autonomia regge, la cancellazione del rumore è efficace anche negli ambienti più affollati. Ottima anche la qualità delle chiamate. Il prezzo, certo, non è tenero.

A cura di Valerio Berra

La prima prova è in metropolitana. Milano, linea verde. C’è qualsiasi tipo di disturbo ambientale. C’è il rumore dei freni, quello dei vagoni che passano nei tunnel delle persone che parlano al telefono e di quelle che guardano i video sui social senza abbassare il volume dello smartphone. Prendiamo le cuffie. Le mettiamo in testa. Attiviamo il pulsante per l’ANC, il controllo automatico del rumore. Silenzio. Ma soprattutto musica.

Sony ha lanciato il suo nuovo modello WH-1000XM. Si chiamano WH-1000XM6 e arrivano a tre anni di distanza dalle WH-1000XM5. Lo chiariamo subito. Sono cuffie di fascia premium: costano attorno ai 450 euro. Hanno uno dei sistemi di controllo del rumore più avanzato sul mercato e una serie di materiali studiati per essere usate a lungo.

Il design e il case delle WH-1000XM6

La prima cosa che cambia è il case. Ora è rigido e si può chiudere con un allaccio magnetico. Mixed Feelings. Il case delle M5 era “collassabile”, brutta traduzione in inglese per dire che una volta tolte le cuffie si poteva chiudere e ridurre così il suo spazio. Ora invece resta rigido. Occupa più spazio ma protegge meglio le cuffie. E soprattutto rispetto alla custodia zip si apre in fretta e con una mano sola.

Le WH-1000XM6 sono mobili. I padiglioni si possono richiudere così da occupare meno spazio all’interno del case. Il pulsante per accenderle è tondo, quello per attivare dall’esterno il Controllo del Rumore è un rettangolo. Differenza che aiuta a distinguerli quando passiamo le dita sopra. Sono disponibili in tre colori: Black, Platinum Silver e Midnight Blue.

I materiali delle nuove cuffie Sony

Tecnicamente il padiglione delle WH-1000XM6 è circumaurale: avvolgono tutto l’orecchio. Dopo parecchie ore di utilizzo possiamo dire che sono parecchio comode. La schiuma con cui sono riempiti adatta il padiglione alla forma dell’orecchio senza stringerlo e la temperatura non si alza troppo. L’unico difetto, sulla parte esterna, forse è che si vedono un po’ troppo gli aloni quando passiamo con le dita. Nessun problema per l’autonomia. Quella dichiarata è di 30 ore con ANC e 40 ore senza. Difficile quantificarle in giorni ma con un uso medio (tragitto casa-lavoro e un po’ di montaggio video) abbiamo dovuto ricaricarle circa una volta a settimana.

Come funziona la tecnologia ANC sulle WH-1000XM6

La tecnologia ANC delle WH-1000XM6 si basa su un sistema di microfoni esterni. Rispetto alle M5 il numero di microfoni è raddoppiato. Ora sono 12, sei per padiglione. È da qui che viene registrato il suono ambientale e poi processato per creare un segnale contrario in grado di ridurlo. Il chip da cui passano queste informazioni è il QN3. I microfoni sulla parte esterna delle cuffie servono anche per le telefonate. Per questo scopo ne vengono usati 6, 3 per padiglione. Qui però interviene anche l’intelligenza artificiale per ridurre il rumore di fondo.

L’immagine sonora creata con l’app Sound Connect

Il consiglio è quello di provare le WH-1000XM6 con l’app Sound Connect. Qui si possono provare tutte le immagini sonore create con le WH-1000XM6. Quella base, che usiamo anche nelle cuffie normali, è l’immagine sonora creata al centro delle nostre orecchie. Con l’app Sound Connect possiamo provarne altre due: Musica di Sottofondo e Cinema. Con Musica di Sottofondo sentiamo l’audio come se provenisse da uno stereo dietro di noi. Con Cinema invece sentiamo il suono tutto intorno alla nostra testa.