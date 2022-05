Cosa aspettarsi dalla WWDC 2022, l’evento di Apple di settimana prossima In molti si aspettano novità sui sistemi operativi iPadOS 16, watchOS 9, macOS 13, tvOS 16 e il nuovo aggiornamento iOS 16, che secondo Mark Gurman di Bloomberg aprirà le porte a nuove funzionalità.

Dal 6 al 10 giugno 2022 si terrà la Worldwide Developers Conference 2022 (WWDC 2022), conferenza internazionale rivolta a sviluppatori e sviluppatrici di Apple. In molti si aspettano novità sui sistemi operativi iPadOS 16, watchOS 9, macOS 13, tvOS 16 e il nuovo aggiornamento iOS 16, che secondo Mark Gurman di Bloomberg aprirà le porte a nuove funzionalità, come lo schermo sempre attivo anche quando i dispositivi sono in standby. Probabilmente questa sarà un'esclusiva di iPhone 14 Pro e Pro Max. Inoltre, il nuovo aggiornamento iOS 16 inaugurerà nuovi sfondi con funzionalità widget, opzioni per Messaggi simili alle sezioni di messaggistica dei social network e modalità dedicate alla salute. L'attenzione è altissima anche per i primi passi di Apple nel campo della realtà aumentata con qualche soluzione pensata per il suo imminente visore AR, che non sarà però mostrato il prossimo lunedì. È proprio alla WWDC che la mela potrebbe annunciare i primi dettagli di realityOS, il sistema operativo su cui dovrebbe basarsi tutta l'esperienza in realtà aumentata di Apple.

Passando a iPadOS 16, il giornalista di Bloomberg dice di aspettarsi "modifiche importanti per le finestre e il multitasking". Tra le ipotesi vi sono anche una schermata di blocco e un centro notifiche rinnovati, oltre a funzionalità estese alla modalità Focus. Il sito 9to5mac pensa si tratti di un'app calcolatrice o legata al meteo, ma potrebbe essere di tutto.

Novità anche per watchOS 9. Ci si aspetta la conferma di voci di corridoio secondo cui Apple è al lavoro sull'aggiornamento dei vecchi quadranti di Apple Watch. I nuovi si basano sulla gamma Series 7. È probabile che alla WWDC 2022 verranno annunciate anche migliorie significative per il funzionamento quotidiano e la navigazione di Apple Watch. Intanto con l'arrivo del Pride Month a giugno, la società ha presentato nuovi cinturini e quadranti dedicati alle celebrazioni LGBTQ+.

La speranza di molti è quella di vedere alla WWDC 2022 il nuovo aggiornamento del sistema operativo macOS 13 Mammoth. Vi sono aspettative anche sulle funzionalità esclusive per Mac con processore M1. In più Gurman aggiunge che l'hardware riceverà alcune app ridisegnate durante l'evento di Apple e una "revisione necessaria alle Preferenze di Sistema per renderle più in linea con le Impostazioni di iOS".

Data l'assenza del sistema operativo tvOS alla WWDC 2021, ci si aspetta che quest'anno tvOS 16 avrà un suo rilievo alla conferenza di Apple. Secondo il giornalista di Bloomberg riceverà "più collegamenti con la casa intelligente". A tal proposito, è probabile l'annuncio sul palco della WWDC 2022 del supporto di più lingue per HomePod. Non è tutto: oltre a tutti i sistemi operativi elencanti finora, Apple potrebbe lanciare il nuovo MacBook Air 2022.