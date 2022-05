Ecco i nuovi cinturini e quadranti Apple Watch che celebrano il Pride Per il mese dedicato alle celebrazioni della comunità LGBTQ+, Apple ha annunciato il lancio di nuovi cinturini e quadranti Apple Watch a sostegno del movimento.

A cura di Lorena Rao

Giugno è il Pride Month, il mese dedicato alle celebrazioni della comunità LGBTQ+. Per l'occasione, Apple ha annunciato tramite post su Newsroom il lancio di nuovi cinturini e quadranti Apple Watch a sostegno del movimento per l'uguaglianza. Si comincia con la Pride Edition Sport Loop, che presenta una sfumatura colorata con la parola "pride", orgoglio, intrecciata direttamente al cinturino. Per questa edizione, Apple ha utilizzato una nuova tecnica per rimuovere molti dei passanti in tessuto di nylon a doppio strato, così da ottenere un effetto finale tridimensionale.

Riguardo ai colori, Pride Edition Sport Loop ricorre a quelli originali dell'arcobaleno LGBTQ+, uniti a quelli tratti dalle altre bandiere del Pride, come azzurro, rosa e bianco, che rappresentano individui transgender e non conformi al genere, e nero e marrone, che simboleggiano invece le comunità nere e latine. Presenti pure i colori dedicati a coloro che convivono o sono morti con l'HIV.

Novità anche per il quadrante, che si ispira alle bandiere LGBTQ+, combinando i colori simbolo della forza e del sostegno reciproco. Vi è pure un richiamo stilistico agli intrecci del cinturino Sport Loop. Al gesto dell'utente – toccare il display o sollevare il polso – il nuovo quadrante di Apple Watch si anima con dei fili colorati. Inclusa nella confezione del cinturino la nuova App Clip per semplificare l'accesso immediato al quadrante abbinato.

Vi è poi un'ulteriore edizione speciale in collaborazione con Nike, la Pride Edition Nike Sport Loop. Il cinturino presenta l'intero spettro dell'arcobaleno, abbinato al quadrante Nike Bounce. Tale edizione si inserisce nella collezione Be True di Nike per il sostegno della comunità LGBTQ+ nello sport.

Anche Apple, nel post dell'annuncio menzionato all'inizio, sottolinea i suoi rapporti di lunga data con diverse organizzazioni statunitensi attive nel supporto della comunità LBTQ+, come l'Equality Federation Institute, The National Center for Transgender Equality e The Trevor Project, dedicata alla prevenzione del suicidio e l'intervento in caso di crisi per le e i giovani appartenenti alla comunità LGBTQ+.

Tra le ultime iniziative per il Pride Month, Apple sta lanciando una nuova campagna Pride Shot per iPhone su Instagram, con lo scopo di promuovere l'essenza di artiste e artisti della comunità LGBTQ+ internazionale. Presto dunque l'account Apple su Instagram accoglierà i lavori di Ryan McGinley allo Stonewall Inn di New York; Evan Benally Atwood al Window Rock in Arizona; Meinke Klein presso Homomonument ad Amsterdam; Caia Ramalho in Avenida Paulista a San Paolo; Lydia Metral a Plaza de Chueca a Madrid; e Collier Schorr all'Harvey Milk Plaza di San Francisco, con Baobei.