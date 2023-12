Le vendite di questi due Apple Watch sono state bloccate per colpa di una singola funzione Secondo l’International Trade Commission degli Stati Uniti l’azienda avrebbe violato il brevetto del pulsissometro per misurare l’ossigeno nel sangue di Masimo, una società che produce dispositivi medici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tra i punti di forza degli Apple Watch di ultima generazione c'è la possibilità di misurare l'ossigeno nel sague. La funzionalità che ha consacrato gli orologi in dispositivi salvavita potrebbe però anche essere il grande punto debole dell'azienda. Secondo l'International Trade Commission degli Stati Uniti, Apple infatti avrebbe incorporato illegalmente la tecnologia per misurare l'ossigeno nel sangue, violando il brevetto del pulsossimetro di Masimo, società che produce dispositivi medici. Per questo ha ordinato a Apple di ritirare due Apple Watch.

L'azienda ha spiegato che sta prendendo misure preventive per conformarsi: "Abbiamo sospeso le vendite di Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 da Apple.com a partire dal 21 dicembre e dai punti vendita Apple dopo il 24 dicembre", ha spiegato Apple in una mail alla testata CBS. Un comitato di revisione ora sta esaminando l'ordine dell'ITC. Se venisse confermata la violazione del brevetto, Apple dovrà trovare in fretta una soluzione alternativa. Secondo un rapporto della società infatti il business dei dispostivi indossabili, tra questi ci sono anche gli Apple Watch, ha generato entrate per 8,28 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2023

Le accuse di Masimo

Il Ceo di Masimo, Joe Kiani, ha dichiarato alla CNN: "Apple ha fatto una violazione deliberata". Le due aziende già da tempo sono coinvolte in controversie legali. Apple nell'ottobre del 2022 aveva accusato Masimo di aver copiato le funzionalità sviluppate per l'Apple Watch nello smartwatch medico W1 di Masimo. Secondo Kian, invece, Apple avrebbe assunto i suoi dipendenti per "rubare la tecnologia della pulsossimetria e di incorporarla nel suo Apple Watch".

Leggi anche Apple ha rilasciato iOS 17 anche in Italia, quali sono le nuove funzioni e gli iPhone da aggiornare

La risposta di Apple

"Apple è fortemente in disaccordo con l'ordine e sta perseguendo una serie di opzioni legali e tecniche per garantire che Apple Watch sia disponibile per i clienti", ha spiegato Apple nella sua mail. Non solo, se venisse confermata la violazione del brevetto l'azienda "continuerà ad adottare tutte le misure per restituire Apple Watch Series 9, e Apple Watch Ultra 2 ai clienti negli Stati Uniti il prima possibile".

Quale sarà l'impatto per l'azienda

Apple ha venduto 49 milioni di smartwatch nel 2022 e 26,7 milioni nei primi 9 mesi del 2023. Lo stop potrebbe impattare sull'azienda, anche se la decisione di bloccare le vendite in negozio dal 24 dicembre non dovrebbe incidere sugli acquisti natalizi, come ha spiegato Ryan Reith a Reuters, vicepresidente del programma di tracciamento dei dispositivi per la società di ricerca IDC. L'impatto, se la sentenza sarà valida, si vedrà a gennaio e febbraio. "La questione più importante è se Apple potrà o meno utilizzare la tecnologia del sensore per rilevare l'ossigeno nel sangue sui prossimi dispositivi, o se dovrà raggiungere un accordo o trovare una nuova soluzione", ha sottolinetato Reith.