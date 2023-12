Perché non potremo più comprare questi due Apple Watch: la decisione della Casa Bianca La segretaria al Commercio Katherine Tai non si è opposta alla decisione dell’International Trade Commission degli Stati Uniti, che ha accusato l’azienda di aver violato il brevetto del pulsossimetro di Masimo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

È ufficiale, l'Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 verranno ritirati dai negozi. I due modelli non potranno essere venduti, e la colpa è di un sensore per misurare l‘ossigeno nel sangue. Apple infatti avrebbe incorporato illegalmente la tecnologia violando il brevetto del pulsossimetro di Masimo, società che produce dispositivi medici. Il divieto è entrato in vigore quando l'amministrazione Biden ha deciso di non porre il veto alla sentenza dell'International Trade Commission degli Stati Uniti. L'agenzia governativa infatti aveva ordinato ad Apple di ritirare i due orologi.

"Dopo consultazioni approfondite", la segretaria al Commercio Katherine Tai, a cui è stata delegata l'autorità dal presidente di rivedere e potenzialmente annullare gli ordini di divieto di importazione imposti dall'ITC, ai sensi della legge commerciale statunitense, "ha deciso di non opporsi alla decisione dell'agenzia governativa, diventata definitiva il 26 dicembre 2023", si legge in una nota del dipartimento del commercio che ha avuto due mesi di tempo per valutare il caso. Apple ora dovrà trovare una soluzione alternativa, anche perché, secondo un rapporto della società il business dei dispostivi indossabili (tra questi ci sono anche gli Apple Watch) ha generato entrate per 8,28 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2023.

Le accuse di Masimo

Un portavoce di Masimo ha definito la decisione di Tai “una vittoria per l’integrità del sistema dei brevetti statunitensi e, in ultima analisi, per i consumatori americani che trarranno beneficio da un ecosistema che premia la vera innovazione”. Il Ceo dell'azienda, Joe Kiani, aveva dichiarato alla CNN: "Apple ha fatto una violazione deliberata". Non solo, secondo Kian, l'azienda avrebbe anche assunto i suoi dipendenti per "rubare la tecnologia della pulsossimetria e incorporarla nel suo Apple Watch".

Le reazione di Apple

Apple ha già presentato ricorso contro la decisione dell'ITC al Circuito Federale. L'azienda aveva annunciato a inizio dicembre che avrebbe smesso di vendere le versioni Serie 9 e Ultra 2 dell'Apple Watch. "Apple è fortemente in disaccordo con l'ordine e sta perseguendo una serie di opzioni legali e tecniche per garantire che Apple Watch sia disponibile per i clienti", ha spiegato il portavoce.

"Abbiamo sospeso le vendite di Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 da Apple.com a partire dal 21 dicembre e dai punti vendita Apple dopo il 24 dicembre", ha aggiunto che "continuerà ad adottare tutte le misure necessarie per restituire i due Apple Watch ai clienti negli Stati Uniti il prima possibile". L'azienda ha anche spiegato che non ci saranno problemi per i clienti che hanno acquistato i due Apple Watch prima del divieto.