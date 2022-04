I prossimi Apple Watch potrebbero avere la connessione satellitare Per i prossimi Apple Watch, l’azienda di Cupertino starebbe pensando a funzioni pensate per aiutare gli utenti in difficoltà, come la connessione satellitare e una nuova modalità di risparmio energetico.

L'Apple Watch non è stato il primo smartwatch lanciato sul mercato, ma di certo oggi è tra i più diffusi al mondo. Nel corso degli ultimi anni Apple ha fortemente orientato il suo dispositivo da polso verso il mondo della salute dello sport, un approccio vincente a cui hanno contribuito le funzioni pensate proprio per sportivi e amanti del movimento, ma anche quelle relative alla salute e alle emergenze. Un concetto, quest'ultimo, che in futuro l'azienda di Cupertino pare voglia espandere ulteriormente adottando funzioni come la connessione satellitare e una nuova modalità di risparmio energetico.

Lo affermano alcuni leak riportati da Bloomberg, dove si legge che i prossimi Apple Watch potrebbero integrare alcune di queste nuove funzioni. Già a partire dal prossimo Serie 8. Due delle più importanti sono proprio quelle anticipate poco sopra: una modalità di risparmio energetico più efficiente e la connettività satellitare. Per quanto riguarda il primo punto, la nuova modalità per risparmiare la batteria lavorerà anche con le applicazioni di terze parti e non si limiterà a mostrare solamente l'orario. Ad oggi, infatti, quando viene attivata sull'Apple Watch lo smartwatch mostra solamente orario e batteria rimanente.

La connessione satellitare, invece, consentirà di accedere a funzioni come chiamate di emergenza e invio di brevi messaggi di testo anche nelle zone non coperte dalla normale rete cellulare. Un approccio che punta a fornire supporto agli utenti che, per esempio, sono soliti fare trekking in zone remote oppure esplorare zone montuose, dove la connessione telefonica spesso non prende. La possibilità di agganciarsi al satellite sarebbe quindi limitata alle situazioni di emergenza, dove però potrebbe rappresentare un notevole aiuto in caso di problematiche. Oltre a queste due novità, secondo Bloomberg sarebbero in dirittura d'arrivo anche una nuova modalità per rilevare la fibrillazione atriale, nuovi allenamenti e nuovi quadranti, oltre a un rifacimento dell'app Salute con alcune novità dedicate al tracciamento del sonno e alla salute delle donne. Per sapere quali di questi elementi arriveranno già nell'Apple Watch Serie 8, però, dovremo attendere ancora qualche mese.