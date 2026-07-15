Corre 5 miglia sul seggiolino dello stadio durante i Mondiali: l’ultima sfida di “5K Guy” che irrita i tifosi

Per raggiungere il milione di follower, il creator Jacob Abrams Cohen, conosciuto anche come “5k guy” ha trasformato le corse da cinque chilometri in una sfida social sempre più estrema, ambientandole nei luoghi più insoliti: dai bagni alle celle di prigione, fino a elettrodomestici abbastanza grandi da contenerlo. L’ultima performance, andata in scena sulle tribune di una partita dei Mondiali di calcio, non ha però ottenuto l’effetto “wow” sperato.

Credits: Instagram/@notreallywellness

Pur di conquistare nuovo pubblico, c'è chi è disposto a trasformare qualsiasi luogo, anche il più insolito, in una pista da jogging. Jacob Abrams Cohen – influencer conosciuto sui social con l'alias notreallywellness o "5K Guy" – ha per esempio dichiarato di voler raggiungere il milione di follower su Instagram e per farlo ha iniziato a correre brevi distanze da 5 miglia (poco più di 8 km) nei posti più improbabili, come l'ultimo piano dell'Empire State Building o la cella di una prigione. Finora queste esibizioni gli hanno fruttato un bottino di quasi 300.000 follower, tuttavia una delle sue ultime performance non è stata particolarmente apprezzata dal pubblico. A fine giugno, infatti, Jacob ha pubblicato un video in cui realizzava una delle sue corse muovendosi in tondo sul proprio seggiolino durante una partita del Mondiale di calcio. La challenge è stata completata, ma il creator è stato molto criticato per il disturbo arrecato a tutti i suoi vicini di posto.

La corsa di 5 miglia sul seggiolino di uno stadio dei Mondiali

Jacob era stato invitato come ospite – non si è ben capito se proprio della FIFA o di qualche altro sponsor – al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta per assistere al match tra Marocco e Haiti. Per l'occasione, 5k Guy si è presentato con una maglietta dell'Italia (purtroppo una delle poche presenti a questa edizione) e l'inseparabile smartwatch per monitorare con Strava le miglia percorse. A un certo punto del match, Jacob ha cominciato la sua personale sfida e dopo essersi accovacciato sul proprio seggiolino, ha iniziato a compiere piccoli passi in tondo.

Ovviamente, per quanto uno stadio americano possa essere grande e confortevole, lo spazio in tribuna non è certo adatto per una sessione di cardio e Jacob ha cominciato a urtare e ostruire la vista dei vicini di posto. Lo stesso video postato sui social ha ripreso diverse espressioni infastidite da parte degli altri tifosi che Jacob ha voluto mantenere nel montaggio come piccoli intermezzi comici alla sua esibizione.

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Le critiche del pubblico: "Io avrei chiamato la sicurezza"

Se la FIFA ha scherzato sul suo "passo impressionante", il pubblico ha reagito in modo molto meno benevolo. Sotto al video sono comparsi centinaia di messaggi di disapprovazione. "Sit down bro", è il commento più gettonato. Altri sono stati ben più duri, definendo l'intera performance una sceneggiata "patetica" e sottolineando il disagio provocato agli spettatori presenti. "Io avrei chiamato la sicurezza per farti cacciare", ha scritto qualcuno. Diversi utenti hanno anche evidenziato come i biglietti per assistere a una partita dei Mondiali possano costare cifre molto elevate – per le partite dei gironi come quella a cui ha assistito Jacob i prezzi si aggiravano sulle centinaia di euro – e hanno giudicato irrispettoso disturbare chi aveva pagato per vivere l'evento.

Su questo punto in particolare, Jacob ha però voluto replicare, spiegando di essere stato invitato alla partita da uno sponsor e che l'area mostrata nel video era riservata ai brand, dunque nessuno aveva pagato per il posto in cui era seduto. Una giustificazione che però non ha convinto granché e molti commentatori hanno continuato a contestare il gesto, accusando il creator di aver mancato di rispetto a decine di persone interessate a seguire la partita solo per poter accalappiare un po' di views in più.

Il format delle 5k per sfondare sui social

Quella di correre cinque miglia in un luogo improbabile non è un'invenzione del buon Jacob. Il tiktoker dom.stroh, per esempio, aveva già fatto parlare di sé correndo per chilometri avanti e indietro dentro il bagno di un aereo. La scusa era mantenersi in forma nonostante le 11 ore di volo, ma il gesto eclatante è stato molto utile anche per guadagnarsi un bel boost di visualizzazioni. Jacob ha però deciso di portare questo format al livello più estremo, facendolo diventare il tratto distintivo del suo personaggio social.

Soltanto negli ultimi mesi, l'influencer ha "corso" cinque miglia su uno scivolo per bambini, nel cestello di una lavatrice, in una cella frigorifera, all'interno di un'auto della polizia e perfino sulla tazza del water. Anzi, ad essere precisi, dentro la tazza del water. Jacob non si fa mancare nemmeno le varianti ancora più bizzarre, come la 5K percorsa "come lumaca" o quella realizzata insieme ai Blue Man Group, il celebre gruppo di performer musicali che si esibisce con il volto completamente dipinto di blu.