Con Nintendo Switch Sports continua la maledizione delle TV rotte da controller lanciati

A cura di Lorena Rao

Tra le ultime proposte per Nintendo Switch vi è Nintendo Switch Sports, un simulatore sportivo che racchiude alcune discipline come il tennis, il calcio, la pallavolo, il bowling e così via. Si tratta di un sequel di Wii Sports, titolo pubblicato nel 2006 su Wii. Per giocare, occorre partecipare in maniera attiva, all'in piedi, mimando le gestualità richieste dai diversi sport con il controller wireless in mano per trasmettere il comando su schermo.

Come all'epoca, anche oggi diversi giocatori hanno distrutto i loro televisori perché hanno deciso di ignorare il laccetto che permette di legare il Joy-Con al polso. Senza si rischia di perderne il controllo e di lanciarlo contro lo schermo. È quanto accaduto a 63man, uno streamer di Twitch immortalato tramite video mentre lancia erroneamente il Joy-Con rosso durante una partita a tennis dentro Nintendo Switch Sports. Il video è poi diventato virale, mettendo in rilievo come il fenomeno dei televisori distrutti o danneggiati dal "lancio del Joy-Con" sia più diffuso del previsto. I laccetti per legare ai polsi i controller di Nintendo Switch sono inclusi all'acquisto della console, tuttavia i giocatori tendono di solito ad ignorarli, causando il fenomeno qui delineato.

Ciononostante, Nintendo Switch Sports sta ottenendo larghi consensi. Non solo da parte della critica, ma soprattutto dal pubblico: nel Regno Unito il titolo occupa il primo posto nelle classifiche di vendita, secondo GamesIndustry.Biz. Intanto il portale Kotaku invita l'utenza all'attenzione, soprattutto dopo che di recente sono emerse le terribili condizioni di lavoro per appaltatori e specialisti della riparazione di Joy-Con. Legare dunque il controller al polso mentre si gioca a Nintendo Switch Sports non è solo un segno di rispetto per se stessi e per il proprio televisore, ma anche per i dipendenti costretti a lavorare a ritmi massacranti per una pigrizia dei consumatori.