Gaming Week eBay: fino a 50% di sconto sui migliori giochi per PS4 e 5, Nintendo Switch e accessori Ecco le migliori offerte eBay su videogiochi per PlayStation, Nintendo Switch, console e accessori, in sconto fino al 50% per la Gaming Week: “Minecraft”, le cuffie wireless, “Among us” e tanto altro.

Per gli appassionati di gaming i videogiochi, le console e gli accessori non sono mai abbastanza: un passatempo piacevole e divertente, ma anche adrenalinico o emozionante. Talvolta, però, questa tipologia di prodotti può risultare poco conveniente dal punto di vista economico.

Per acquistare un gioco per PS4, una sedia da gaming o delle cuffie senza dover spendere troppo, dunque, eBay lancia la Gaming Week, prevedendo una serie di promozioni imperdibili su videogiochi, console e accessori, con sconti fino al 50%.

Di seguito, troverete le migliori eBay della settimana su tantissimi articoli per il gaming: videogames compatibili con PlayStation e Nintendo Switch come Minecraft, Let's Get Fit o Among Us, la console PS5 e molte altre.

I migliori sconti su videogiochi, console e accessori per la Gaming Week di eBay

In occasione della Gaming Week, abbiamo selezionato per voi le migliori offerte eBay su videogiochi, console e accessori, in sconto fino al 50%: le cuffie wireless, la sedia da gamer, la PlayStation 5 e tantissimi videogames, scelti tra quelli più celebri e avvincenti in commercio.

-50% sulle cuffie da gaming Xtreme Arkan On-Ear: per vivere un'esperienza di gaming immersiva, le cuffie Xtreme Arkan costituiscono un accessorio fondamentale. Infatti, consentono di prestare attenzione a ogni momento del gioco, senza mai perdere la concentrazione. In più, sono anche pratiche e senza fili. Compatibili con le console PS4 e PS5, sono anche dotate di un comodo microfono.

-40% sui videogioco Mario+ Rabbids Kingdom Battle: perfetto per i fan di Mario, questo videogioco permette di vivere una missione epica con una squadra d'eccezione, attraverso mondi sconosciuti, enigmi e tranelli, per riportare l’ordine e la serenità nel Regno dei Funghi. È compatibile con la console Nintendo Switch.

-37% sulla console Nintendo Switch Lite: compatta e maneggevole, questa console con comandi integrati è perfetta per il gioco in mobilità e consente persino di giocare in multiplayer cooperativo o competitivo, per un massimo di 8 partecipanti. Ha un display da 5,5 pollici, con risoluzione HD 1280 x 720 pixel, ed è compatibile con la maggior parte dei software per Nintendo Switch che prevedono la modalità portatile.

-35% sul videogioco "Minecraft" per PS4 e PS5: a seguito del successo delle versioni precedenti, il videogame Minecraft si migliora per PS4 e PS5, aggiungendo contenuti inediti. Durante il gioco, infatti, potrete visitare il Minecraft Marketplace e acquistare elementi digitali (mondi, skin, mini-giochi e altro). Il videogioco, in più, è disponibile anche nella versione per Nintendo Switch, in offerta al 25%.

-26% sul videogioco Among Us Crewmate Edition per PS5: perfetto per chi ama i videogiochi cooperativi o competitivi, "Among Us" consente di vivere un'avventura spaziale in compagnia. L'obiettivo del gioco è mantenere integra l'astronave e ritornare alla civiltà, scovando i traditori e gli impostori alieni. Potrete scegliere di diventare un astronauta e adempiere a tutti i compiti assegnati o, al contrario, un impostore, per seminare il panico tra l'equipaggio.

-25% sul videogame Let's Get Fit-Bundle Edition per Nintendo Switch: perfetto per tenersi in forma a casa, questo videogioco ideato da Koch Media permette di eseguire programmi personalizzati, allenare un gruppo specifico di muscoli e tenere traccia delle proprie attività. In più, per mantenere sempre alta la motivazione, potrete sbloccare livelli e guadagnare trofei, oltre a modulare l'intensità delle sessioni di fitness.

-22% sulla sedia da gaming M.T. Distribution: ideale per sperimentare sessioni di gioco confortevoli e immersive, questa sedia da gaming è realizzata in ecopelle di elevata qualità. Possiede un design ergonomico, in grado di adattarsi alla naturale conformazione del corpo. In più, è caratterizzata, sullo schienale, dal logo vintage della Juve e dagli iconici dettagli in bianco e nero.

-21% sul videogame Xenoblade Chronicles 3 per Nintendo Switch: dopo le due avvincenti versioni precedenti, il terzo capitolo di Xenoblade Chronicles propone ai giocatori un'avventura nuova ed emozionante: sei soldati intraprenderanno un viaggio epico, il cui filo conduttore sarà la vita stessa. Il videogioco è compatibile con Nintendo Switch.

-20% sul videogioco FIFA 23 per PS5: non ha bisogno di presentazioni il videogioco Fifa, un vero e proprio cult per gli amanti del genere. In questa versione, compatibile con PS5, l'esperienza di gioco diventa ancora più realistica e intuitiva. Potrete scendere in campo per la prima volta con i club femminili e sfruttare le funzionalità cross-play per sfidare gli amici. Infine, potrete definire la vostra personalità di calciatore o impersonare gli allenatori più celebri.

-16% sulla console Sony PlayStation 5: la console di ultima generazione di Sony è un vero e proprio gioiellino del gaming. Dal design leggero e futuristico, questa console è caratterizzata da supporto per feedback tattile, trigger adattivi e tecnologia audio 3DRay Tracing. In più, monta un'unità SSD ad altissima velocità, progettata per fornire un caricamento ultra rapido e una risposta immediata agli input esterni.