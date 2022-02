Annunciati Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, i nuovi capitoli per Nintendo Switch Annunciati a sorpresa da Game Freak, i nuovi capitoli Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto arriveranno a fine 2022 in esclusiva per Nintendo Switch. Di seguito tutti i dettagli.

The Pokémon Company ha tenuto un evento digitale per annunciare diverse novità legate ai videogiochi sui mostriciattoli tascabili. A catturare in particolare modo l'attenzione sono i nuovi capitoli previsti in esclusiva Nintendo Switch per la fine del 2022: Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. I titoli riprendono quanto già visto nel 2019 in Pokémon Spada e Scudo: struttura open world con città molto diverse tra loro dal punto di vista stilistico e architettonico, all'interno delle quali pokémon e umani convivono serenamente. Ma non è solo una questione di città: a circondarle vi sono grandi spazi aperti naturali, in cui i diversi mostriciattoli vagano beatamente, che sia strada, mare o cielo. Inoltre, in base al capitolo scelto, giocatori e giocatrici avranno a disposizione abbigliamenti differenti.

Il team di sviluppo Game Freak ha affermato che si tratta di "un nuovo passo evolutivo" per la serie. In realtà dal trailer non è possibile individuare l'elemento di svolta rispetto ai capitoli precedenti: graficamente, anche Pokémon Scarlatto e Violetto sembrano ancorati al passato. Bisogna vedere in termini di gameplay e meccaniche cosa cambierà, ma è difficile parlare adesso di evoluzione della serie. L'unica vera novità emersa dal trailer sono i tre pokémon starter, la cui scelta caratterizza da sempre ogni capitolo. In Pokémon Scarlatto e Violetto la decisione verterà tra Sprigatito, un grazioso felino di tipo erba, Fuecoco, un cucciolo di coccodrillo di tipo fuoco, e Quaxly, un adorabile anatroccolo di tipo acqua. Non si conosco ancora le evoluzioni successive.

In occasione dell'evento digitale, The Pokémon Company ha annunciato anche il rilascio gratuito di un aggiornamento per Pokémon Legends: Arceus, capitolo lanciato all'inizio di quest'anno. Tale aggiornamento prende il nome di "Alba" e permetterà di prendere parte a una nuova missione in cui giocatori e giocatrici devono indagare. La compagnia giapponese ha inoltre aggiunto che è in produzione una serie animata ambientata nella stessa regione del gioco, Hisui, in arrivo sempre a fine 2022. Non potevano infine mancare novità anche su Pokémon GO, che a partire dal prossimo 1 marzo accoglierà le creature di Alola, regione d'ambientazione di Pokémon Sole e Luna.