Offerte gaming su eBay: fino al 40% di sconto su giochi per PS5, Nintendo Switch e console Dieci offerte eBay da non perdere se siete appassionati di gaming: Playstation 5, Nintendo Switch e tanti giochi con sconti fino al 30%, a cui aggiungere un ulteriore 10% di sconto con il coupon dedicato.

Console e giochi sono un passatempo amato da adulti e bambini, un modo divertente per trascorrere il proprio tempo libero. Se poi sono di ultima generazione come la Sony PS5 o la Nintendo Switch, sfide e avventure diventano ancora più speciali.

Se siete appassionati di gaming e non vedete l'ora di ampliare la vostra collezione di giochi con i titoli del momento oppure volete regalarvi una nuova console, approfittate delle offerte eBay con sconti fino al 30%, a cui aggiungere un ulteriore sconto del 10% con il coupon valido fino a fine mese.

Come ottenere un ulteriore sconto del 10%

Avete tempo fino alle 23:59 del 27 febbraio per applicare un ulteriore sconto del 10% agli articoli che scegliete di acquistare sul noto e-commerce. Al momento del pagamento, inserendo nell'apposito campo il codice SMARTHOME22 avrete infatti diritto a uno sconto massimo di 100€ a fronte di una spesa minima di 20€ sulle categorie coinvolte nella promozione, tra cui rientrano console e giochi. Potrete usufruire dello sconto aggiuntivo per un massimo di tre volte.

Le migliori offerte eBay su console e giochi

È il momento di scoprire le 10 migliori offerte eBay su altrettanti prodotti della categoria gaming. Console amate e desiderate come la Playstation 5 di Sony o la Nintendo Switch, classica o in versione Lite, e giochi coinvolgenti come Pokémon Perla Splendente, Mario Party Superstars, Death Stranding Director’s Cut e Riders Republic, con sconti fino al 30%.

-30% di sconto + coupon del 10% sulla console Nintendo Switch Lite turchese: perfetta per giocare ovunque, la console portatile Nintendo Switch Lite unisce i vantaggi del modello classico a dimensioni e peso contenuti, che la rendono estremamente compatta. Compattezza che tuttavia non pregiudica le prestazioni: lo schermo touch da 5,5 pollici permette di seguire facilmente il gioco e offre immagini nitide grazie alla risoluzione da 1280 x 720 pixel, i comandi laterali sono comodi da utilizzare con entrambe le mani, la batteria ha una durata compresa tra le 3 e le 7 ore, per non rimanere mai a corto di avventure.

-20% di sconto + coupon del 10% sulla console Nintendo Switch v2 1.1 Grey: con batteria potenziata per offrire una durata maggiore, la console Nintendo Switch nella versione v2 1.1 offre diverse modalità di gioco, per partite singole, giochi in coppia o sfide multigiocatore, e può essere collegata alla TV tramite cavo HDMI per un'esperienza immersiva. I due Joy-Con (i controller inclusi) possono essere usati da soli in maniera indipendente o contemporaneamente, collegandoli insieme all'apposita impugnatura. Anche in questo caso lo schermo è touch, anche se leggermente più grande della versione Lite, da 6,2 pollici.

-20% di sconto + coupon del 10% sul gioco Pokémon Perla Splendente per Nintendo Switch: dedicato a chi è cresciuto con i Pokémon ma anche alle nuove generazioni che si affacciano a questo fantastico mondo, il gioco Pokémon Perla Splendente è un remake del celebre Pokémon Perla che ha appassionato innumerevoli giocatori. La versione aggiornata vi catapulterà nella rigogliosa regione di Sinnoh, terra di miti e leggende, da esplorare e imparare a conoscere lungo il cammino per diventare campione della Lega Pokémon. Tra incontri con creature misteriose e tante sorprese, avventura e divertimento sono assicurati.

-15% di sconto + coupon del 10% sul gioco Riders Republic per PS5: sfide avvincenti con qualsiasi mezzo, sia esso bici, snowboard, moto o tuta alare, attendono i giocatori di Riders Republic, un gioco multiplayer in cui sfidare gli amici ma anche altri rider provenienti da tutto il mondo. Una gara senza esclusione di colpi, in cui ha la meglio chi riesce ad arrivare prima al traguardo, affrontando gli avversari nei percorsi impervi dei parchi nazionali degli Stati Uniti, ricchi di dislivelli, vette all'apparenza insormontabili e molteplici insidie: il gioco adatto a chi ama le sfide e l'adrenalina che comportano.

-15% di sconto + coupon del 10% sul gioco Mario Party Superstars per Nintendo Switch: l'idraulico con i baffi più famoso di tutti i tempi, Super Mario, torna con il gioco Mario Party in versione Superstar, una raccolta di tutti i più bei giochi che negli anni lo hanno visto protagonista. Accanto a 5 ambientazioni provenienti direttamente dalla storica console Nintendo 64, i giocatori troveranno ben 100 minigiochi selezionati tra quelli delle precedenti edizioni di Mario Party e adattati per essere compatibili con le modalità e i controller dei moderni dispositivi, per divertirsi giocando in solitaria o sfidando gli amici.

-15% di sconto + coupon del 10% sul gioco Among Us: Crewmate Edition per Nintendo Switch: nonostante sia un gioco uscito per la prima volta nel 2018, dunque non molto tempo fa, Among Us ha già appassionato milioni di giocatori in tutto il mondo grazie alle avvincenti avventure proposte e alla possibilità di giocare in modalità multiplayer. L'edizione Crewmate ricalca le modalità principali del gioco, con i giocatori nei panni di astronauti che devono individuare chi tra loro è l'impostore intento a sabotare la missione di tornare alla civiltà, in un'avventura ricca di colpi di scena in cui il gioco di squadra è fondamentale.

-13% di sconto + coupon del 10% sul gioco Death Stranding Director’s Cut per PS5: il Death Stranding che dà il titolo a questo gioco per PS5 è un evento misterioso e inspiegabile che ha aperto un varco tra due mondi, quello dei vivi e quello dei morti, che normalmente sono separati. L'evento ha determinato l'arrivo di creature dall'aldilà in un mondo ormai quasi del tutto disabitato, con i sopravvissuti che cercano di andare avanti con i pochi mezzi a loro disposizione. Compito del giocatore sarà proprio riunire gli ultimi sopravvissuti per ricostruire, un passo alla volta, la società in declino e ridare così speranza all'umanità.

-15% di sconto + coupon del 10% sul gioco The Legend of Zelda: Skyward Sword HD per Nintendo Switch: riadattamento della versione Wii dello stesso titolo, con comandi di movimento resi più fluidi e l'aggiunta della possibilità di utilizzare solo i pulsanti, quest'avventura della fortunata saga di giochi intitolata The Legend of Zelda si colloca all'inizio delle vicende narrate nei precedenti episodi. Il giocatore scoprirà le origini della Spada suprema attraverso le avventure del protagonista Link, che dovrà attraversare, armato di spada e scudo, lande ignote popolate di creature misteriose alla ricerca dell'amica d'infanzia Zelda.

-15% di sconto + coupon del 10% sul gioco Ring Fit Adventure per Nintendo Switch: fitness e avventura si uniscono nel gioco Fit Ring Adventure, in cui i giocatori sono coinvolti nella non semplice impresa di sconfiggere un drago culturista e i suoi scagnozzi a suon di esercizi fisici, compresi corsa e posizioni di yoga. Muniti di Ring-Con (l'anello flessibile capace di rilevare i movimenti e trasporli nel gioco), i giocatori possono scegliere la modalità Avventura per affrontare i nemici in 20 diversi mondi eseguendo esercizi di ogni tipo oppure sfidare gli amici in 12 minigiochi. L'obiettivo? Rimanere in forma divertendosi.

-10% di sconto + coupon del 10% sulla console Sony Playstation 5 BlueRay Disk Edition White: veloce, potente e con prestazioni da top di gamma, la Playstation 5 è l'oggetto del desiderio di moltissimi amanti del gaming. L'unità SSD ad altissima velocità riduce fin quasi ad azzerarlo il tempo di caricamento dei giochi, complice il sistema I/O integrato che recupera i dati in maniera quasi istantanea. Se collegata – tramite cavo HDMI – a TV dotate di risoluzione 4K e HDR, garantisce colori vividi e immagini fluide, per un'esperienza di gioco immersiva ed estremamente realistica.