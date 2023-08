Come disattivare la pagina For You su TikTok e uscire dalla trappola dell’algoritmo Dopo l’approvazione del Digital Services Act la piattaforma entro il 28 agosto dovrà permettere agli utenti di rinunciare al feed personalizzato, per anni è stato il suo punto di forza.

A cura di Elisabetta Rosso

Viviamo in un mondo creato su misura per noi. Se su TikTok guardo un video di procioni che mangiano acini d'uva, magari metto anche mi piace, il giorno successivo appariranno altri filmati simili. L'algoritmo di TikTok funziona così, decide quali video mostrare agli utenti sulla loro pagina For You in base alle loro preferenze individuali. In altre parole, è un calcolo a determinare cosa vogliamo vedere. Questo meccanismo è stato il punto di forza della piattaforma, che è riuscita a creare esperienze immersive cucite sull'utente. Eppure c'è l'altro lato della medaglia. È infatti l'algoritmo che crea una percezione del mondo distorta, scartando o scegliendo determinati contenuti per noi. Ma ora la storia cambia.

TikTok infatti sta implementando una nuova opzione per gli utenti in Europa: potranno rinunciare al suo feed personalizzato basato su algoritmi. È uno dei numerosi cambiamenti che la società sta portando avanti per conformarsi al Digital Services Act (DSA), una legge europea approvata a giugno per introdurre nuove norme per la sicurezza e la trasparenza delle piattaforme digitali. TikTok ha spiegato che la nuova funzione mostrerà agli utenti "video popolari sia dai luoghi in cui vivono sia da tutto il mondo" invece di contenuti basati sui loro interessi personali. Inoltre, i feed Seguiti e Amici saranno cronologici. La società ha anche aggiunto che intende attivare questa nuova funzione entro il 28 agosto, data limite indicata dal DSA.

Il Digital Service Act

Il DSA (Digital Service Act) ha chiesto alle piattaforme online di consentire ai propri utenti la possibilità di non essere esposti a contenuti personalizzati. Per questo TikTok dovrebbe cambiare le sue regole e mostrare anche i contenuti popolari nella regione dell'utente. Non solo, i video nei feed "Segui" e "Amici" verranno visualizzati in ordine cronologico quando si entra nella modalità visualizzazione non personalizzata. Per tutelare i minori è stato aggiunto anche un filtro per oscurare automaticamente gli annunci personalizzati a tutti gli utenti tra i 13 e i 17 anni. TikTok fa parte delle 19 società soggette alle regole del DSA, insieme a YouTube, Instagram e X (il rebranding di Twitter). Probabilmente non sarà l'unica piattaforma a introdurre questi cambiamenti Europa.

Come cambierà TikTok

Il DSA ha anche stabilito un nuovo quadro normativo per gestire le segnalazioni e la rimozione di contenuti illegali. “Per rendere tutto questo più semplice, le persone potranno scegliere da un elenco di categorie come incitamento all'odio, molestie e reati finanziari. Forniremo una guida per aiutare gli utenti a comprendere meglio ogni categoria", scrive TikTok. Non solo, verranno esaminati i contenuti segnalati che violano le linee guida della community e li rimuoverà a livello globale

“Informeremo, sia la persona che ha pubblicato il contenuto, sia la persona che lo ha segnalato, della decisione che abbiamo preso e del perché. Entrambi avranno anche la possibilità di presentare ricorso contro una decisione con cui non sono d'accordo", aggiunge TikTok. Un cambiamento che vuole rendere più trasparente il processo di moderazione.

In questo momento infatti TikTok informa gli utenti solo "quando il loro contenuto è stato rimosso, o quando il loro account è stato bannato per aver violato le Linee guida della community." In base al DSA, forniremo alla nostra comunità in Europa informazioni su una gamma più ampia di decisioni sulla moderazione dei contenuti", scrive TikTok. "Ad esempio, se decidiamo che un video non è idoneo perché contiene affermazioni non verificate su un'elezione che è ancora in corso, informeremo gli utenti."