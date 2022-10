Chiude Uefa Football Fund e spariscono tutti i soldi. Come funzionava la truffa che ha convinto migliaia di persone Il canale Telegram legato a queto progetto di investimenti aveva al suo interno circa 70.000 utenti. I soldi sono stati nascosti in una serie di wallet nella blockchain Tron.

A cura di Valerio Berra

AVVERTENZA – SITO NON RAGGIUNGIBILE. Per chi ha investito i suoi risparmi su Uefa Football Fund non è stato esattamente confortante trovare sul portale di investimenti questa scritta firmata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob). Lo stop è arrivato il 13 ottobre e la motivazione è che la società a cui era collegato questo portale aveva ricevuto un divieto cautelare di operare sul territorio italiano.

Uefa Football Fund era un progetto che offriva a tutti gli iscritti un rendimento fisso del 2,5% al giorno. Nessun rischio. Questo portale prometteva di generare guadagni dalle scommesse sportive. La piattaforma si occupava di tutto ma i meccanismi finanziari su cui si basava non erano molto chiari: Uefa Football Fund diceva di aver creato un sistema per cui anche se una scommessa non funzionava, poteva rientrare di tutto l’importo.

Poco importa. Come ha dimostrato con la testata Decripto.org, specializzata in analisi di truffe sulle criptovalute, alla base della struttura economica della piattaforma c’era molto probabilmente il vecchio schema Ponzi. I guadagni non arrivavano agli utenti da un prodotto ma venivano garantiti semplicemente dai nuovi arrivati che venivano convinti a investire nella piattaforma. Più adepti si portavano, più si guadagnava attraverso il referral link, i codici con cui si potevano legare i nuovi arrivati con i vecchi investitori.

Chi è il truffato e chi sono i truffatori

Giorgio Scura è il direttore di Decripto.org ed è lui a spiegare a Fanpage.it le dimensioni di Uefa Football Fund: “Prima di tutto il nome non annulla a che fare con la Uefa. È stato scelto per dare un’idea di affidabilità ma questo progetto non è legato a nessuna istituzione. Nel gruppo Telegram italiano legato a Uefa Football Fund c’erano oltre 70.000 iscritti. Ora quella quota è scesa ma possiamo stimare che almeno 50.000 persone solo in Italia abbiano investito sulla piattaforma”.

Questi utenti non si possono definire tutte truffate e nemmeno tutte truffatori. “Tutte le responsabilità – spiega Scura – dovranno essere chiarite ma non è così semplice distinguere tra truffatori e truffati. Dentro questo meccanismo c’era chi investiva piccole cifre e sperava di guadagnare con queste e echi invece apriva canali YouTube e pagine Instagram per sponsorizzare questo schema e trovare nuovi polli da attrarre. Lo schema Ponzi funziona così. Più persone hai sotto di te, più riesci a guadagnare”.

La società dietro Uefa Football Fund

Del portale e delle sue attività non c’è più traccia. Dopo l’avviso della Consob è cominciata una serie di prelievi da parte degli utenti di Uefa Football Fund che ha portato al collasso e alla chiusura del sistema. Non è chiaro dove siano finiti i soldi. Tutte le tracce portano a una serie di nodi nella blockchain Tron, una sequenza di passaggi di mano che finisce in wallet di exchange, portafogli virtuali che trasformano le criptovalute in moneta corrente.

L’unico nome emerso è quello di Mr. Sam, un uomo di origine cinese che lo scorso 18 settembre si è presentato in videoconferenza a un evento organizzato a Caserta da una serie di reclutatori di Uefa Football Fund. Mr. Sam aveva spiegato i suoi progetti per l’azienda ma la sua identità non è mai stata verificata da altre fonti e ora si dubita persino che sia mai esistito.

Come riconoscere uno schema Ponzi

Non c’è una ricetta per capire quando si incontra uno schema Ponzi ma secondo Giorgio Scura di Decripto.org in questo caso qualche segnale si poteva cogliere: “Il sito era scritto con un italiano stentato. Il sospetto poteva anche arrivare subito. C’era però altri elementi che potevano insospettire: non c’era una sede reale e verificabile, mancava una spiegazione chiara del meccanismo alla base e soprattutto il guadagno era veramente altissimo. Ecco, su questo potete essere sicuri. Se un gruppo di investitori vi propone guadagni elevati e costanti c’è sicuramente qualcosa che non funziona alla base”.