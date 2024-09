video suggerito

Che fine ha fatto Lady Cripto? La storia della regina dei bitcoin è arrivata al capolinea Caroline Ellison si è dichiarata colpevole ed è diventata una testimone cruciale per l'accusa durante il processo, la Corte distrettuale degli Stati Uniti a Manhattan l'ha condamnata a due anni di carcere.

A cura di Elisabetta Rosso

Caroline Ellison è passata da essere la Lady Cripto dietro l‘impero delle criptovalute da 32 miliardi di dollari, alla ragazza con il cardigan color salmone seduta al banco degli imputati durante il processo di FTX, uno dei più importanti exchange di criptovalute. Ellison è una figura controversa. A 8 anni scrive un articolo di economia per analizzare i prezzi degli animali di pezza di Toys ‘R' Us, a 27 posta su Tumblr che “la rivoluzione sessuale è stata un errore, le donne sono più adatte ad allevare figli che a fare carriera nel trading”. Vale per tutte, tranne che per lei, e infatti Ellison scala anno dopo anno la gerarchia delle criptovalute diventando la donna dietro al fallimento di FTX dell'11 settembre 2023. Ora a quasi due anni di distanza Ellison è stata condannata per il suo ruolo nella frode da 8 miliardi di dollari.

Secondo il giudice Lewis A. Kaplan della Corte distrettuale degli Stati Uniti a Manhattan Ellison è "sinceramente pentita e la sua collaborazione con il governo è stata sostanziale", non poteva però darle una "carta ‘esci di prigione gratis'", per questo dovrà scontare due anni di carcere. Subito dopo la caduta di FTX nel 2022 si è dichiarata colpevole ed è diventata una testimone cruciale per l'accusa, aiutando i procuratori a ricostruire la frode orchestrata da Sam Bankman-Fried, che avrebbe influenzato e spinto Ellison a collaborare. Con le lacrime agli occhi Ellison ha dichiarato di fronte al giudice Kaplan di essere dispiaciuta per tutto il dolore causato ai clienti e ai dipendenti di FTX. "Non passa giorno che io non pensi alle persone che ho ferito", ha detto prima di essere condannata. "Mi vergogno profondamente di ciò che ho fatto". Ma facciamo un passo indietro.

Come è nato il rapporto Bankman-Fried ed Ellison

Tutto è iniziato nel 2018 davanti a un caffè. Bankman-Fried chiede a Ellison di unirsi a lui per lavorare dentro la sua nuova società di trading di criptovalute, la Alameda Research. Iniziano a testare il mercato, poi nel 2019 viene fondata FTX, Ellison diventa la regina di Alameda Research ed entra nella classifica Under 30 di Forbes. Peccato che i miliardi di dollari dei clienti di FTX venivano usati per finanziare gli investimenti ultra-rischiosi della società di trading capitanata da Ellison. La magia della macchina da soldi funzionava come uno schema Ponzi.

Il rapporto tra Alameda e FTX è stato il peccato originale. Ellison infatti doveva contrarre debiti e utilizzare i fondi per fare investimenti in capitali a rischio. In poche parole prelevava miliardi all’insaputa dei clienti, convinta che tanto avrebbe potuto restituire tutto, al massimo avrebbe usato i soldi dei nuovi investitori. "Alameda ha preso diversi miliardi di dollari dai clienti di FTX e li ha utilizzati per fare i nostri investimenti e ripagare i creditori", ha ammesso Ellison durante il processo.

La relazione tossica e la caduta dell'impero

Ma il rapporto tra Ellison e Bankman-Fried non si limitava alla sfera professionale. Durante l’ascesa Ellison e Bankman-Fried hanno speso 121 milioni i dollari in case alle Bahamas, trascorso lunghe nottate a base di droghe, videogiochi e cibi vegetariani, intessuto relazioni poliamorose in stile “harem cinese imperiale”, parole di Ellison.

È stata una storia discontinua. Hanno iniziato a frequentarsi nell'autunno del 2018. La loro prima relazione è iniziata però nell'estate del 2020 fino all'estate del 2021. Han deciso in un primo momento di tenerla segreta, poi come succede sempre, sono stati scoperti. Dopo un allontanamento momentaneo sono andati a convivere nell'autunno del 2021 fino alla primavera del 2022. Poi FTX ha dichiarato bancarotta l'11 novembre 2023.

Il ruolo di Ellison durante il processo

Durate l'udienza la relazione tra Ellison e Bankman-Fried è stata spesso definita "tossica". Secondo l'avvocato della donna il miliardario l'avrebbe incastrata all'interno di un rapporto disfunzionale , "la ricopriva di attenzioni e poi la ignorava, insisteva nel mantenere segreta la relazione". Non solo, Bankman-Fried l'avrebbe costretta a lavorare fuori orario, "Ellison era una brava persona che avrebbe dovuto allontanarsi e non partecipare alla frode ma non poteva perché la sua vita personale e professionale era finita per ruotare attorno a lui", ha dichiarato Anjan Sahni, avvocato di Ellison di fronte al giudice. "Ogni giorno si pente profondamente delle sue decisioni".

Ellison non si è solo cosparsa il capo di cenere ma ha collaborato attivamente. Ha aiutato i procuratori a ricostruire il caso e esaminato i registri di FTX trovando i documenti che sono stati presentati al processo come prova che Bankman-Fried aveva mentito ai suoi soci in affari. Ellison non è l'unica ad aver scelto questa strategia. Anche Gary Wang e Nishad Singh ex dirigenti di FTX hanno accettato di collaborare con i procuratori per condannare Bankman-Fried.