Crollo FTX, le parole di un investitore: “Il re delle cripto mi ha tolto 1,7 milioni di sterline” Sunil Kavuri probabilmente è la persona che nel Regno Unito ha perso più soldi nel crollo dell’exchange di criptovalute FTX. Ora il suo fondatore Sam Bankman-Fried dovrà essere processato negli Stati Uniti: al momento ha sette capi di accusa che vanno dalla frode al riciclaggio.

A cura di Valerio Berra

Withdrawals Suspended, in in italiano Prelievi Sospesi. È questo l’avviso comparso sullo schermo di Sunil Kavuri dopo il blocco delle transazioni su FTX, l’exchange di criptovalute fondato da Sam Bankman-Fried che nello scorso autunno è colato a picco polverizzando miliardi di euro nel giro di pochi giorni. Oggi Kavuri ha spiegato alla BBC che dentro quel conto c’era più di qualche risparmio messo giusto per curiosità. L’uomo aveva scelto di depositare 1,7 milioni sterline, quasi 2 milioni di euro. Probabilmente la perdita più consistente tra tutti i risparmiatori del Regno Unito. Kavuri è partner del fondo di investimenti Shomei.

La testimonianza affidata alla BBC è vicina a quella di molti risparmiatori che in quel novembre hanno perso i loro risparmi. Lo scorso dicembre Fanpage.it aveva raccolto le storie degli investitori italiani. “Sono rimasto al computer praticamente per 24 ore aggiornando la pagina e cercando di inviare una mail al supporto tecnico di FTX per ritirare i miei soldi. Mi sono sentito male. Ho solo pensato: ‘Oh mio Dio, è tutto. Ho perso tutto’”, ha spiegato Kavuri.

L’attesa per riavere i soldi indietro

Il quadro giudiziario di Sam Bankman-Fried è abbastanza complesso. Il fondatore di FTX al momento è in carcere negli Stati e ha sette capi di accusa per reati che vanno dalla frode al riciclaggio. Secondo l’impianto accusatorio, Bankman-Fried avrebbe usato i soldi degli investitori (in tutto nove milioni di clienti) per finanziare operazioni rischiose con il fondo di investimenti Alameda Research. L’uomo al momento è in carcere e si proclama innocente.

In questa fase Kavuri può solo aspettare che qualcosa si sblocchi e capre così se i suoi fondi sono in qualche modo recuperabili: “Sam Bankman-Fried ha distrutto la vita di tantissime persone. Una persona in Turchia è rimasta con solo 600 dollari sul proprio conto bancario dopo aver perso tutto, e un'altra in Corea è stata ricoverata in ospedale con attacchi di panico”.

Perché FTX era considerato un investimento sicuro

Nella su intervista alla BBC, Kavuri ha spiegato anche di essere stato convinto a investire in FTX dal diverse celebrity e fondi di investimento che in qualche modo hanno certificato la sua attendibilità. Nel 2022 uno spot di FTX con il comico Larry David era anche passato negli ambitissimi spazi pubblicitari del Super Bowl.

Il recupero degli investimenti

Come spiegato a Fanpage.it dall’avvocato Sergio Di Nola non è facile capire quanti soldi potranno essere recuperati dai fondi andati in fumo con il crollo di FTX. Giusto per dare un’idea di massima, il totale degli investimenti persi solo in Italia dovrebbe essere attorno ai 30 milioni di euro. Ora bisogna aspettare l’esito del processo ma con una stima ottimistica si dovrebbero recuperare almeno due terzi degli investimenti.