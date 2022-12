Sam Bankman-Fried esce dal carcere con una cauzione da record: quanto ha pagato l’ex genio delle cripto Al momento la cauzione è stata garantita dai suoi genitori, due professori di legge che insegnano alla Stanford University.

A cura di Valerio Berra

Fino alla mattina del 22 dicembre Sam Bankman-Fried era in carcere a Manhattan, New York. È lui l’uomo che ha creato e gestito per anni FTX, quella che fino a due mesi fa era la più grande piattaforma per lo scambio di criptovalute al mondo. E secondo le accuse dei procuratori generali che si stanno occupando del suo caso è sempre lui che è stato responsabile del crollo di questo exchange, della scomparsa di miliardi di dollari e di quella che potrebbe essere la più grande truffa nella storia delle cripto.

Ora Sam Bankman-Fried è libero. Da Manhattan tornerà in California, a casa dei suoi genitori e qui aspetterà nei prossimi giorni l’inizio del processo che dovrebbe fare luce su tutto il suo caso. Il suo rilascio è stato possibile grazie al pagamento di una cauzione da 250 milioni di dollari, garantita proprio dai suoi genitori. Entrambi sono docenti alla Stanford University.

Cosa succederà nei prossimi giorni a Sam Bankman-Fried

Il calendario delle prossime settimane è già abbastanza chiaro. Sam Bankman-Fried, noto anche come SBF, tornerà in California ma il prossimo 3 gennaio dovrebbe comparire di persona davanti ai giudici di New York per le prime fasi del processo.

Mentre si trova nella casa dei suoi genitori dovrà indossare un dispositivo elettronico. C'è anche un particolare interessante è stato notato da The Verge: negli atti che hanno definito la scarcerazione di SBF non c’è nessun riferimento a delle limitazioni per l’uso di internet. SBF potrebbe continuare il suo tour di interviste iniziato in questi giorni.

Il valore della cauzione

Da un report di Bloomberg possiamo si legge che la cauzione con cui l’ex genio delle cripto è uscito dal carcere è stata una delle più grandi nella storia degli Stati Uniti. Per chiarezza. I genitori di SBF non hanno pagato tutta la cauzione e la casa che hanno messo come garanzia, una residenza a Palo Alto, non si avvicina a questo valore.

Bloomberg spiega che una cauzione di questo tipo serve più che altro per determinare la portata finanziaria del danno di cui è accusato un imputato. In ogni caso si tratta di una delle cauzioni più alte della storia della Stati Uniti. Il record però appartiene sempre all'erede immobiliare Robert Durst: 3 miliardi di dollari per un’accusa di omicidio.