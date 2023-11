Le foto e le mail segrete che hanno incastrato il re delle cripto Il 3 ottobre è iniziato il processo contro Backman-Fried, ora l’ex capo di Ftx è stato dichiarato colpevole di tutti i 7 capi d’accusa e rischia oltre 100 anni di carcere.

A cura di Elisabetta Rosso

"Non stavo così bene da un anno. Ho avuto paura che questo giorno arrivasse e mi pesava da tanto tempo, ora che sta succedendo è semplicemente fantastico farla finita, in un modo o nell'altro", questo è uno degli ultimi messaggi che Caroline Ellison scrive a Sam Backman-Fried. In quel momento l'impero delle cripto da 32 miliardi di dollari stava crollando, eppure era solo l'inizio. Il messaggio è stato recuperato dalle chat criptate di Signal e portato in aula come prova. Non è l'unica, ci sono foto, screenshot, testimonianze, documenti Google, video e mail segrete passate al vaglio dai giurati che hanno dichiarato Bankman-Fried colpevole di sette capi d’imputazione, tra questi frode telematica, frode su titoli e riciclaggio di denaro. Potrebbe dover scontare più di 100 anni di carcere.

“Dall’inizio alla fine, la squadra di Sam Bankman-Fried non è riuscita a trovare un vero punto di svolta”, ha spiegato l’ex procuratore federale e avvocato Renato Mariotti. “La sua frode era sfacciata.” Bankman-Fried avrebbe usato i soldi degli investitori, in tutto nove milioni di clienti, per finanziare operazioni rischiose con il fondo di investimenti Alameda Research. Il rapporto tra Alameda e Ftx è stato il peccato originale. Bankman-Fried ha ammesso di aver utilizzato miliardi di dollari dei clienti di Ftx per finanziare gli investimenti ultra-rischiosi della società di trading capitanata da Ellison, anche sua ex fidanzata. Durante l’ascesa di cartapesta Ellison e Bankman-Fried hanno speso 121 milioni in case alle Bahamas, trascorso lunghe nottate a base di droghe, videogiochi e cibi vegetariani, intessuto relazioni poliamorose in stile harem cinese imperiale, e prelevato miliardi all’insaputa dei clienti convinti che tanto avrebbero potuto restituire tutto. Non è stato così.

SOUTHERN DISTRICT OF NEX YORK | Il messaggio di Caroline Ellison

Cosa è successo a Ftx

Il meccanismo era semplice. La clientela prestava denaro ad Alameda in cambio di un rendimento annuo di almeno il 15% sul prestito, promettendo di poter restituire i soldi prestati ogni volta che avessero avuto un mese anche solo leggermente negativo. Non era vero. Caroline Ellison infatti avrebbe contratto prestiti e utilizzato i fondi per fare investimenti in capitali a rischio. In poche parole prelevava miliardi all’insaputa dei clienti, convinta che tanto avrebbe potuto restituire tutto, al massimo avrebbe usato i soldi dei nuovi investitori.

In primavera, dopo il crollo delle cripto l'idillio si rompe. I finanziatori iniziano a chiedere indietro i prestiti, prestiti che però Alameda aveva già speso e quindi non erano disponibili, perché la società utilizzava i fondi dei clienti Ftx per soddisfare la domanda degli investitori. La fine inizia davvero il 2 novembre quando il portale Coinbase pubblica un report sugli affari di Bankman-Fried. I finanziatori cominciano a ritirare gli investimenti, i primi prelievi vanno a buon fine e poi si interrompono. Il motivo è semplice sono finiti i soldi. Ftx e Alameda hanno stimato più di 100.000 creditori e passività comprese tra i 10 e 50 miliardi di dollari.

L'attesa del processo

Il 3 ottobre è iniziato il processo contro Backman-Fried. Il Dipartimento di giustizia americano ha presentato un totale di 13 capi d'accusa. Sette saranno discussi nel corso del primo processo, il secondo si aprirà a marzo 2024. A gennaio, Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole e ha trascorso la maggior parte del suo tempo agli arresti domiciliari, è stato incarcerato ad agosto dopo essere stato accusato di aver manipolando i testimoni. Mark Cohen, il suo avvocato, ha denunciato che le condizioni della sua detenzioni sono ai limiti della denutrizione: “Vive solo di pane e acqua”. Sono le uniche alternative presenti nella mensa della prigione per la dieta vegana chiesta da Bankman-Fried.

La testimonianza di Ellison

"Sam mi ha ordinato di commettere questi crimini", ha subito messo in chiaro Ellison, che davanti ai giurati ha cominciato a delineare il profilo del peggior fidanzato della storia. "Alameda ha preso diversi miliardi di dollari dai clienti di FTX e li ha utilizzati per fare i nostri investimenti e ripagare i creditori". Ellison si è dichiarata colpevole per le accuse di frode a dicembre e ha collaborato con gli investigatori. Durante la sua testimonianza ha però sottolineato "è stato lui a dirci di utilizzare il denaro dei clienti per ripagare i nostri prestiti", ha detto. "Alla fine abbiamo preso 14 miliardi di dollari, parte dei quali siamo stati in grado di ripagare".

Le mail segrete

In un’e-mail, condivisa dai pubblici ministeri, Bankman-Fried ha promesso un trattamento preferenziale ad alcuni clienti alle Bahamas. In un messaggio a Ryan Pinder, procuratore generale e ministro degli affari legali delle Bahamas, Bankman-Fried ha affermato che FTX aveva “fondi separati per tutti i clienti delle Bahamas” e che sarebbe stato “più che felice di aprire i prelievi per tutti i clienti delle Bahamas su FTX " affinché potessero "ritirare il giorno successivo tutti i loro beni”. La mail però è stata inviata il 9 novembre, Ftx aveva sospeso già da un giorno i prelievi prima di dichiarare la bancarotta.

Bankman-Fried aveva anche scritto in un’e-mail a un giornalista del Wall Street Journal che l’accesso al conto di Alameda era "uguale a quello degli altri” e che i suoi trader non avevano “alcun accesso speciale alle informazioni dei clienti, ai dati di mercato o al trading”. L'affermazione è stata smentita attraverso testimonianze, documenti interni dell’azienda e sms.

SOUTHERN DISTRICT OF NEX YORK | Le mail di Backman–Fried

La vita sfrenata e gli investimenti azzardati

È stata anche esaminata la vita smodata di Bankman-Fried testimoniata da foto che ritraggono l'ex re delle cripto a feste e incontri con le celebrità. Avrebbe speso centinaia di milioni di dollari per le sponsorizzazioni, 150 milioni per la Major League Baseball, 28,5 milioni per la stella dell’NBA Stephen Curry, 50 milioni per il quarterback Tom Brady e la sua allora moglie Giselle Bundchen, 10 milioni di dollari per il comico Larry David (lo spot è passato negli spazi pubblicitari del Super Bowl), 205 milioni per i diritti di denominazione dell’arena NBA di Miami. Tutto registrato nel foglio di calcolo degli investimenti nel 2021 mostrato dai pubblici ministeri alla corte.

SOUTHERN DISTRICT OF NEX YORK | Il post di Katy Perry con Backman–Fried

I messaggi crittografati

Grazie ai messaggi sull'app Signal è stato possibile ricostruire i presunti crimini di Bankman-Fried. I pm hanno mostrato alla corte un thread chiamato "small group chat," composto da Ellison, Bankman-Fried, Joe Bankman, (padre dell’imputato, che forniva consulenza su questioni relative alle tasse), Ramnik Arora, ex responsabile del prodotto per Ftc, Ryne Miller, consigliere generale dell’azienda, Constance Wang, ex capo operativo, Ftx Ryan Salame, ex dirigente della Ftx . All'interno della chat sono state registrate tute le conversazioni del team prima del crollo.