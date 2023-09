Le confessioni del cripto guru Bankman-Fried: “Dopo il fallimento sono l’uomo più odiato al mondo” Sono state pubblicate 250 pagine scritte del fondatore di Ftx durante gli arresti domiciliari. Dentro la bozza c’è tutto: l’amore, il tradimento e il fallimento di un impero.

A cura di Elisabetta Rosso

"Sono al verde, indosso una cavigliera elettroncia che monitora la mia posizione e sono una delle persone più odiate al mondo. Probabilmente non potrò mai fare nulla per redimermi." Poi aggiunge: “E la verità è che ho fatto quello che pensavo fosse giusto”. A scrivere è Sam Bankman-Fried, che in questo momento si trova agli arresti domiciliari nella casa dei suoi genitori a Palo Alto. Fino all'autunno del 2022 era un miliardario e cripto guru che viveva in un resort di lusso alle Bahamas sotto il segno del poliamore, assumendo metanfetamine e progettando di cambiare il futuro dell’umanità. Poi Ftx, l'impero delle criptovalute da 32 miliardi di dollari, ha iniziato a crollare.

In 24 ore perde il 94% del suo patrimonio, da 16 miliardi di dollari a circa un miliardo di dollari. Il più grande crollo percentuale per un miliardario nella storia recente dell’economia. Dopo essere stato accusato di frode per il crollo della FTX e messo agli arresti domiciliari a dicembre, Bankman-Fried comincia a scrivere. Sono 250 le pagine scritte come se fossero dei tweet mai pubblicati. Dentro la bozza c'è tutto. L'amore, il fallimento, la rabbia, il tradimento, e anche dei video musicali di Alicia Keys o Katy Perry che interrompono il suo flusso di pensieri a intermittenza. Gli scritti offrono anche nuovi dettagli sulla sua possibile difesa legale. Ci sono poi titoli sconclusionati, foto dell'adolescenza, racconti di festini e fogli di calcolo che elencano gli ordini Amazon di Bankman-Fried dal 2021.

Cosa cosa c'è scritto nei documenti

Bankman-Fried ha inviato i documenti a Tiffany Fong, un'influencer con un canale YouTube sull'industria delle criptovalute, ed è stata lei a condividerli il New York Times, rendendo così pubblica la raccolta di pensieri dell'ex guru delle cripto. Nei suoi scritti ritorna ciclicamente Caroline Ellison, ex fidanzata ed ex capo della società Alameda Reasearch, la macchina da soldi che Bankman-Fried ha usato per finanziare gli investimenti ultra-rischiosi della sua società di trading. L'accusa di non aver gestito bene i fondi: “Evitava continuamente di parlare di gestione del rischio, schivando i miei suggerimenti, finché non è stato troppo tardi”, ha scritto in un testo intitolato: Il fallimento di Alameda nella copertura. "Ogni volta che le davo suggerimenti, la faceva sentire peggio. Sono sicuro che essere ex non abbia aiutato".

Ha anche criticato Sam Trabucco, ex co-amministratore delegato di Alameda, che, secondo Bankman-Fried, non aveva un buon rapporto con Caroline Ellison, e per questo “stava per dimettersi silenziosamente”. Scrive: "Preferiva uscire con un sacco di ragazzi e navigare su una barca per il mondo".

I ricordi di Bankman-Fried

Nel documento viene raccontata non solo l'ascesa e il crollo di Ftx ma anche quello che c'era stato prima, le amicizie, il liceo, il fascino verso Caroline che Bankman-Fried descrive come una ragazza "malvagia e intelligente", e le serate passate con Trabucco a preparare brownies dopo il coprifuoco. Ogni tanto appare qualche foto o stralcio di racconto. Scrive per esempio: "Stasera è stata una serata di alcol, donne, laser e musica ad alto volume, ma c'era uno strano microclima che sembrava seguirmi Sono passato da CZ (Changpeng Zhao, noto come CZ, il fondatore di Binance scambio di criptovalute), e ogni volta ha interrotto il contatto visivo e mi ha abbracciato."Bankman-Fried analizza anche la storia con Ellison, spiega che la loro relazione è finita “nello stesso modo in cui finisce la maggior parte delle mie relazioni."

Cosa è successo prima del crollo

Il rapporto tra Alameda e Ftx è stato il peccato originale. Bankman-Fried ha ammesso di aver utilizzato miliardi di dollari dei clienti di Ftx per finanziare gli investimenti ultra-rischiosi della società di trading, Alameda Research, capitanata da Ellison. La clientela semplicemente prestava denaro ad Alameda in cambio di un rendimento annuo di almeno il 15% sul prestito, promettendo di poter restituire i soldi prestati ogni volta che avessero avuto un mese anche solo leggermente negativo. Non era vero. Caroline Ellison infatti avrebbe contratto prestiti e utilizzato i fondi per fare investimenti in capitali a rischio. In poche parole prelevava miliardi all’insaputa dei clienti, convinta che tanto avrebbe potuto restituire tutto, al massimo avrebbe usato i soldi dei nuovi investitori.

In primavera, dopo il crollo delle cripto l'idillio si rompe. I finanziatori iniziano a chiedere indietro i prestiti, prestiti che però Alameda aveva già speso e quindi non erano disponibili, perché la società utilizzava i fondi dei clienti Ftx per soddisfare la domanda degli investitori. La fine inizia davvero il 2 novembre quando il portale Coinbase pubblica un report sugli affari di Bankman-Fried. I finanziatori cominciano a ritirare gli investimenti, i primi prelievi vanno a buon fine e poi si interrompono. Il motivo è semplice sono finiti i soldi. Ftx e Alameda hanno stimato più di 100.000 creditori e passività comprese tra i 10 e 50 miliardi di dollari.