Caccia ai ricordi di Papa Francesco su eBay: 39.000 euro per la sua papalina (senza garanzie) Dopo la morte di Papa Francesco sono comparsi su eBay diversi annunci con memorabilia di qualsiasi tipo. Ci sono fotografie, giornali, tazze, statuine di resina, rosari e monete. Qualcuno osa di più: un uente mette in vendita anche una papalina che (per come viene descritta) sembra essere appartenuta al Pontefice. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Valerio Berra

Il meccanismo è abbastanza consolidato. Appena muore una persona che ha segnato, in qualsiasi modo, il nostro tempo, subito su eBay iniziano a comparire annunci di vendite con ogni memorabilia possibile. Lo avevamo notato dopo la morte di Silvio Berlusconi nel 2023, quando su eBay si trovavano anche i mazzi di carte di Forza Italia. E ovviamente lo ritroviamo ancora oggi, con la morte di Papa Francesco.

Basta cercare con la chiave Papa Francesco e il filtro “Appena messi in vendita” per trovare centinaia di oggetti collegati al Pontefice. Vi lasciamo una piccola rassegna degli oggetti caricati su eBay nelle ultime ore:

Un “Rosario ufficiale raro” : 65 euro

: 65 euro L’edizione de L’Osservatore Romano con la notizia della morte: 50 euro

con la notizia della morte: 50 euro Statua di Papa Francesco in resina di 25 centimetri: 139 euro

in resina di 25 centimetri: 139 euro Santini del 22 marzo: 49 euro

del 22 marzo: 49 euro Moneta da 50 centesimi con il volto di Papa Francesco: 500 euro

Il caso de L’Osservatore Romano

Tra gli articoli che si trovano più facilmente su eBay c’è la copia dell’Osservatore Romano con la notizia della morte di Papa Francesco. Di solito in edicola viene venduto a 2 euro ma la copia del 21 aprile si trova con prezzi che vanno dai 20 ai 350 euro. Qualcuno esagera e lo piazza a 999 euro. Ma non solo. Ci sono anche speculatori pigri che rivendono solo il PDF: 3 euro.

I ricordi più costosi: la papalina e le fotografie firmate

L’articolo più costoso in vendita su eBay supera però di molte misure il costo dell'Osservatore Romano. Un utente infatti è riuscito a mettere in vendita una papalina per 39.000 euro. Da quello che si scrive la papalina dovrebbe essere stata usata direttamente da Papa Francesco. Nelle fotografie non ci sono attestati di originalità.

Tra gli articoli più costosi ci sono anche due fotografie con la firma del Pontefice. Questa volta l’originalità della firma è stata certificata. Entrambe, sigillate in una cover di plastica, vengono vendute a cifre superiori ai 20.000 euro.

