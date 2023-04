Buona Pasqua 2023, le immagini e Gif più belle da scaricare gratis per gli auguri il 9 aprile Per festeggiare Pasqua 2023 domenica 9 aprile abbiamo raccolto una serie di immagini e Gif da inviare ad amici e parenti per gli auguri su WhatsApp (o su qualsiasi altra piattaforma).

Pasqua è arrivata. Il 9 aprile 2023, si festeggia questa ricorrenza che (come in parecchi altri casi) può essere letta sotto due profili, uno più religioso e uno più pagano. Per i cristiani di confessione cattolica si celebra la Risurrezione di Gesù. Secondo i Vangeli riconosciuti, tre giorni dopo essere morto, il figlio di Dio è tornato in vita ed è uscito dal Sepolcro in cui erano custodite le sue spoglie a Gerusalemme. In questo stesso periodo viene celebrata però anche la Pasqua ebraica che dura otto giorni (5 aprile -13 aprile) e ricorda invece la Liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù a cui era costretto in Egitto. La Pasqua celebrata dai credenti della confessione ortodossa cade dopo quella cattolica, il 16 aprile.

Da un punto di vista più antropologico, la festa di Pasqua si fonde con una serie di tradizioni dedicate all’inizio della primavera. I simboli legati a questa festività sono spesso vicini a un’idea di rinascita che si ricollega sia all’inizio della nuova stagione che alla Risurrezione. Infatti, declinato in sfumature diverse, l’uovo è spesso al centro di questi festeggiamenti. Per l’occasione la redazione di Fanpage.it ha radunato una serie di immagini per fare gli auguri pasquali.

Nella nostra selezione ci saranno anche Gif divertenti, immagini sacre e religiose per chi vuole augurare la Santa Pasqua mandando un pensiero ad amici, parenti o colleghi. Scaricarle è semplicissimo. Se ci leggete da smartphone basta tenere premuta l’immagine finché non esce l’icona del download, da pc invece dovrete cliccare sul tasto destro.

Auguri di Buona Pasqua 2023, le immagini più belle per WhatsApp

La prima selezione che vi lasciamo è quella più semplice. Qui potete trovare immagini per qualsiasi gusto. Come sappiamo ormai gli auguri viaggiano soprattutto su WhatsApp ma ovviamente una volta scaricate le immagini potrete mandarle su qualsiasi piattaforma.

Immagini divertenti per gli auguri di Buona Pasqua 2023

Qui invece ci spostiamo dal campo neutro verso un po' di umorismo. Se cercate qualche card di auguri più divertente siete nel posto giusto.

Le migliori Gif di Pasqua 2023 da scaricare gratis

Quelle che vi lasciamo qui sotto sono Gif. Non temete, ormai è un formato riconosciuto da qualsiasi piattaforma. Il procedimento per scaricarle è lo stesso che abbiamo visto per le immagini statiche.

Immagini religiose per augurare una Santa Pasqua 2023

In questo ultimo paragrafo vi lasciamo invece una serie di immagini che potete utilizzare per degli auguri a tema più religioso. Qualsiasi immagine vogliate scegliere, la redazione di Fanpage.it vi fa gli auguri per una serena Pasqua.