Buona Festa di San Patrizio 2024, immagini e Gif divertenti per gli auguri del 17 marzo Siamo arrivati alla Festa di San Patrizio, la festa di origine irlandese che cade il 17 marzo in onore del santo patrono del Paese. Se anche voi volete celebrare questo giorno in modo speciale, abbiamo raccolto le immagini e le Gif più belle e divertenti per festeggiare con amici e famiglia. Tutte le immagini e le Gif che vedete possono essere scaricate gratis.

Oggi, 17 marzo, cade la festa irlandese di San Patrizio. È la festa del santo patrono d’Irlanda ma negli ultimi anni sta diventando una celebrazione diffusa in tutto il mondo. È legata alla figura di San Patrizio, vescovo e missionario irlandese ano nel 389 d.C. Il suo vero nome era Maewyin Succat. Proprio dalla sua vita è nata la scelta di fissare questa festa per il 17 marzo: è il giorno della sua morte, avvenuta nel 461.

I simboli di questa festa sono il verde e il trifoglio. Entrambi sono omaggi all’Irlanda. Ci si veste di verde, si indossano accessori che ricordano i trifogli e soprattutto si beve birra o sidro, bevande alcoliche tipiche dell’Irlanda. Ogni tanto tra i simboli appare anche il Leprecauno, lo gnomo vestito di verde del folklore irlandese.

Nei Paesi dove la comunità irlandese non è molto presente sono gli Irish Pub a portare avanti questa tradizione, anche solo per avere una serata in più in cui spillare qualche birra. In alcune città italiane i monumenti vengono illuminati con una luce verde. Se anche voi volete celebrare S. Patrizio con amici e parenti vi lasciamo qui una galleria di immagini e Gif divertenti che abbiamo selezionato per scambiarvi un augurio. Tutti questi materiali sono gratis e scaricarli è davvero semplice.

Se ci leggete da smartphone, per le immagini bastata tenere premuto qualche secondo e poi selezionare la voce con scritto “Scarica” o “Download”. Se invece ci leggete da pc allora vi consigliamo di fare uno screenshot. Una volta scaricate le immagine potrete inviarle sulle app di messaggistica come WhatsApp o Telegram oppure sui social come Instagram o Facebook.

Buona festa di San Patrizio 2024, le immagini più belle da scaricare gratis

In questa prima selezione potete trovare una prima serie di immagini che vanno bene per qualsiasi tipo di augurio. Potete mandarle a parenti e amici.

Le GIF più belle per la festa di San Patrizio 2024 da inviare gratis su Whatsapp

Qui invece trovate delle Gif. Non sempre vengono lette dal vostro smartphone una volta scaricate, il consiglio quindi se volete mandare una Gif è quello di cercarla nelle vostre piattaforme di messaggistica.

Buongiorno e buona festa di San Patrizio 2024, le immagini più divertenti per il 17 marzo

In questa ultima selezione vi lasciamo invece qualche immagine che è semplicemente divertente. Queste potete inviarle agli amici o a qualche parente particolarmente ironico.