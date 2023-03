Buona Festa della Donna 2023, immagini e Gif per gli auguri dell’8 marzo Dal 1922 anche in Italia ogni 8 marzo viene celebrata la Giornata internazionale dei diritti della donna. Ecco le immagini più belle per la Festa della Donna, da scaricare gratis e inviare su WhatsApp.

L’8 marzo è la Festa della Donna. O meglio, per essere più precisi è il giorno in cui si festeggia la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna. Questa giornata è diventata l’occasione per ricordare tutte le conquiste sociali ed economiche ottenute dalle donne e tutte quelle che ancora rimangono da fare. Sta a voi scegliere come celebrare questa festa. Potete fermarvi alla mimosa e magari a qualche augurio distribuito in fretta. Oppure potete prendervi un po' di tempo per approfondire tutti i temi legati alla disparità di genere, dalla disparità salariale all’accesso all’istruzione, passando per il carico di cure familiari e la violenza domestica.

In questo articolo vi offriamo solo un modo veloce, ma certo non esauriente, per ricordare questa giornata. Per cominciare la Festa della Donna nel modo giusto potete mandare una card su WhatsApp o su qualunque altra piattaforma ad amiche, mamme, mogli, nonne o figlie. Qui abbiamo selezionato le migliori immagini e Gif, ci sono quelle più istituzionali ma anche quelle con toni più divertenti.

Un'ultima nota. Sapete perché si regala una mimosa? È una scelta tutta italiana. La decisione risale al marzo del 1946 ed è attribuita a tre donne dell’Unione delle donne italiane, associazione femminista che ora si chiama Unione delle donne in Italia. A scegliere questo fiore sono sarebbero state tre donne: Rita Montagnana, Teresa Noce e Teresa Mattei. Proprio Mattei nel 2013 aveva spiegato così la scelta di puntare sulla mimosa come fiore per la Festa della Donna: “La mimosa era il fiore che i partigiani regalavano alle staffette. Mi ricordava la lotta sulle montagne e poteva essere raccolto a mazzi e gratuitamente”.

Auguri per la Festa della Donna 2023, le immagini più belle per l'8 marzo

Questa prima serie di immagini che abbiamo selezionato è più istituzionale. Potete trovare dalla classica fantasia con le mimose fino a icone che rimandano alle battaglie sociali ricordate in questa occasione.

Buon 8 marzo 2023, le migliori Gif per la Festa della Donna

Qui invece vi lasciamo qualche Gif. Il processo per salvarle è lo stesso delle immagini: basta tenere premuto sulla Gif e poi selezionare su "Salva". La dicitura del download varia in base al sistema operativo usato dal vostro smartphone.

Immagini divertenti per la Festa della Donna da inviare su WhatsApp

Se non volete inviare immagini istituzionali potete scegliere anche qualche card più satirica. Certo, a leggerle bene il sorriso diventa un po' amaro.

Immagini per la Giornata Internazionale della Donna da inviare alle amiche

La Festa della Donna è anche l'occasione per fare gli auguri ad amiche e colleghe. Qui vi lasciamo una piccola selezione di card da cui scegliere.