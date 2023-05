Buona festa della mamma 2023, immagini e gif divertenti per gli auguri il 14 maggio Per la Festa della mamma 2023 abbiamo selezionato le migliori immagini e gif gratuite da inviare su WhatsApp o condividere sui social, un modo per essere vicini alle nostre mamme nel giorno di festa.

Oggi 14 maggio 2023 si festeggia la festa della mamma. Fino al 2000 la ricorrenza cadeva l‘8 maggio, poi è stata spostata la seconda domenica del mese. In questa ricorrenza viene festeggiata per celebrare la figura della madre, il concetto di maternità, ma è anche un'occasione per festeggiare le donne in generale che rappresentano una figura di riferimento nella vita di ogni persona. Non è una festività solo italiana, in gran parte degli stati europei, negli Stati Uniti, in Giappone, in Australia la festa cade sempre nella seconda domenica di maggio, in Spagna, Portogallo e Ungheria la prima, nei paesi balcanici invece è l'8 marzo, in molti paesi arabi la festa cade invece nel giorno dell'equinozio di primavera. Tutto il mondo festeggia le madri.

In questo giorno speciale è importante inviare un pensiero speciale, un modo per augurare "buona festa della mamma" in questo giorno a lei dedicato. Proprio per questo abbia selezionato le immagini e gif divertenti, simpatiche ma anche dolci e significative da inviare su WhatsApp o condividere sul social. Si possono scaricare gratis tenendo premuto sulle singole foto e poi selezionando "salva immagine".

Le immagini più belle per augurare buona festa della mamma 2023

Basta un messaggio, un pensiero per essere vicini alle nostre madri, questa è una selezione di card semplici ed eleganti da inviare su WhatsApp o condividere sui social. Si può anche allegare una dedica insieme all'immagine per personalizzare l'augurio di Buona festa della mamma. Sicuramente queste card sono un modo raffinato e delicato per omaggiare ogni mamma.

Festa della mamma 2023, immagini divertenti da inviare gratis su Whatsapp

Dalle battute sulle donne multitasking ai cliché della mamma che è l'unica in grado di stare dietro a tutti. Anche un'immagine simpatica, una scritta divertente o una vignetta ironica possono essere un modo simpatico per fare gli auguri alle mamme. Dietro a ogni battuta c'è una grande verità, e a volte usare lo scherzo può essere un buon modo per riconoscere gli sforzi e l'amore di una madre e riuscire anche a strapparle un sorriso.

Le migliori Gif da condividere per la festa della mamma 2023

Per un augurio colorato e dinamico le Gif sono la soluzione migliore, dalle più classiche alle più ironiche, ci sono anche le dediche d'amore che appaiono sullo schermo. Potete scaricarle gratis e condividerle sui social, non si possono però inviare direttamente su WhatsApp. Se volete mandare una card animata a tema sull'app di messaggistica basterà selezionare nella barra l'opzione gif e digitare Buona festa della mamma nella casella, a quel punto dovrete solo scegliere la vostra preferita.