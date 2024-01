Buona Epifania 2024, immagini divertenti e Gif gratis per gli auguri alla Befana Il 6 gennaio si festeggia l’Epifania, con l’arrivo dei Re Magi e la Befana che porta doni e dolci ai più piccoli. Per l’occasione abbiamo selezionato le migliori immagini e gif divertenti per gli auguri ad amici e parenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Innovazione

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il 6 gennaio si festeggia l'Epifania, l'ultima festa natalizia. Come ogni anno i bambini aspettano la Befana, che lascia dolcetti o carbone nelle calze. Non solo, è anche una festa cristiana per commemorare la visita dei re Magi che portarono in dono a Gesù bambino l'oro, l'incenso e la mirra, eppure la sua origine è pagana. Fa parte dei riti propiziatori per superare l'inverno. Con il tempo le due tradizioni si sono radicate sempre di più in Italia. Tradizione vuole che la Befana sia "vecchia" per indicare la fine di un ciclo, con il solstizio d'inverno si passa infatti dal vecchio al nuovo, dalle notti interminabili all'allungarsi delle ore di luce.

Per l'occasione abbiamo selezionato le migliori immagini e Gif da inviare a parenti e amici. Un modo per essere vicini e farsi gli auguri in per l'Epifania. Le card sono gratis e semplicissime da scaricare. Se volete salvarle sullo smartphone basta toccare con il dito, tenere premuto per un secondo e scegliere o l'opzione Salva su Foto, oppure Scarica. Da pc, invece, si deve cliccare la card con il tasto destro e selezionare l'opzione per il Salvataggio dell'immagine. Se non riuscite a farlo potete sempre fare uno screenshot, in ogni caso vi consigliamo di scaricare le immagini da smartphone: è la strada più semplice. Una volta che avete salvato l'immagine, per inviarla tramite WhatsApp vi basterà andare su una conversazione e selezionare l'opzione Invia Allegati, la trovate cliccando la Graffetta o il Simbolo +.

Buongiorno e Buona Epifania 2024, le immagini più belle della Befana

Come sempre abbiamo selezionato diverse immagini per augurare buona Epifania o buona Befana ai propri cari. Iniziamo con quelle più semplici e neutre, perfette da inviare anche ai conoscenti, o ai colleghi. Sono immagini simpatiche che possono essere personalizzate con un messaggio scritto da inviare su WhatsApp o condividere sui social.

Leggi anche Buon Santo Stefano 2023, immagini e Gif per gli auguri del 26 dicembre

Buona Befana 2024, immagini divertenti per gli auguri su Whatsapp

Non mancano i meme divertenti adattati alla festività. Dall'ironia sui chili di troppo che ci hanno appesantito durante le feste, come tradizione vuole, al desiderio senza età di ricevere dolci dalla Befana. Queste immagini sono perfette per essere condivise con gli amici più intimi o i parenti più ironici per chiudere le feste con una battuta divertente.

Gif divertenti e spiritose per gli auguri alla Befana 2024

Dalla Befana che corre sulla scopa alle cascate di dolcetti, le Gif sono un modo simpatico e colorato per augurare buona epifania. C'è solo un problema. Si possono condividere su Facebook e Instagram, ma non inviare su WhatsApp. Per trovarle sull'app di messaggistica, però, basterà aprire il pannello delle emoji, passare alla visualizzazione delle Gif con il pulsante apposito e poi scrivere "buona epifania" o "buona Befana" nella casella di ricerca corrispondente.

Immagini sacre e religiose dei Re Magi per l'Epifania 2024

Come dicevamo, nonostante le origini pagane, l'Epifania è anche una festa religiosa, si celebra infatti l'arrivo dei Re Magi che portano in dono l'oro, l'incenso e la mirra a Gesù bambino. Per questo abbiamo selezionato anche immagini a tema religioso che mostrano Gasparre, Melchiorre, Baldassarre in viaggio nel deserto mentre seguono la stella cometa, da inviare ai propri amici e parenti.

Le immagini di auguri per la befana 2024 create dall'intelligenza artificiale

Per creare un augurio originale abbiamo anche chiesto all'intelligenza artificiale (IA) di creare delle card da inviare a parenti e amici. Le abbiamo realizzate con Bing, basta scrivere nella barra apposita alcune parole chiave come Befana e Re Magi, si possono anche aggiungere alcuni dettagli per far si che l'IA segua le indicazioni che abbiamo in mente. Per esempio abbiamo chiesto di realizzare una card che mostri i Re Magi in versione punk.