Buona Domenica delle Palme 2023, le immagini più belle per gli auguri il 2 aprile Oggi è la Domenica delle Palme: per festeggiare l’inizio della Settimana Santa abbiamo selezionato le migliori immagini da inviare, dai rami di ulivo alle colombe per essere vicini ai propri cari.

Oggi, 2 aprile 2023, è la domenica delle palme, che precede la Settimana Santa e la domenica di Pasqua. In questo giorno si celebra l'arrivo di Gesù a Gerusalemme, un momento simbolico, infatti l'entrata dalle porte della città segna l'inizio degli ultimi giorni della vita di Cristo sulla terra, da qui il termine Settimana Santa. Il simbolo per eccellenza di questa festività è l'ulivo, come vuole la liturgia, per farsi gli auguri vengono regalate le fronde della pianta, che è anche simbolo di pace. Secondo il racconto biblico però Gesù fu accolto dalla folla che sventolava, in segno di saluto, un piccolo mazzetto composto dai rami di tre alberi, la palma, simbolo della fede, il mirto, simbolo della preghiera che s’innalza verso il cielo, e il salice, che rappresenta le bocche chiuse dei fedeli davanti a Dio. Per l'occasione abbiamo elezionato le migliori immagini sacre e religiose per gli auguri, da inviare ad amici e parenti in questo giorno.

Auguri di buona Domenica delle Palme 2023, le immagini più belle per Whatsapp

La Domenica delle Palme è anche un momento per fare gli auguri ad amici e parenti, soprattutto se sono lontani, una bella immagine può sicuramente essere un pensiero caro per sentirsi più vicini. Per scaricare il materiale, gratuito, basta toccare l'immagine con il dito e tenere premuto per un secondo, oppure cliccare con il tasto destro e selezionare l'opzione per il salvataggio dell'immagine sul dispositivo. Se si vuole invece pubblicare il materiale sui propri social, basta scaricarlo e poi scegliere l'opzione allegati (il simbolo è quello di una graffetta o di una fotografia stilizzata) e condividerla sul profilo.