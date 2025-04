video suggerito

Buona Domenica delle Palme 2025, le immagini di auguri e le Gif più belle da scaricare gratis La Domenica delle Palme quest'anno cade il 13 aprile. Ecco una selezione di immagini e Gif gratuite da scaricare e condividere con amici e parenti, anche su WhatsApp. Tutte le immagini che vi lasciamo sono gratis e si possono scaricare seguendo passaggi molto semplici. Vanno bene anche per essere pubblicate su Facebook, Instagram o nello stato di WhatsApp.

Quest’anno la Domenica delle Palme si celebra il 13 aprile, come da tradizione una settimana prima della Santa Pasqua, che nel 2025 cade il 20 aprile. Si tratta di una delle festività più significative per la religione cattolica: ricorda l’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, accolto con entusiasmo dalla folla che agitava rami di palma per rendergli omaggio. Da qui arriva il nome della ricorrenza.

Uno dei simboli più rappresentativi di questa giornata è il ramo d’ulivo, segno di pace e benedizione. Durante la celebrazione, è consuetudine che il sacerdote benedica i rami di ulivo (o di palma) portati dai fedeli. La benedizione avviene solitamente all’esterno della chiesa, dando inizio a una processione che accompagna i partecipanti fino all’altare. La Domenica delle Palme segna anche l’ultima messa prima del Triduo Pasquale, il momento più intenso della Settimana Santa che culmina con la Pasqua.

Per festeggiare questa ricorrenza in modo speciale, abbiamo preparato una galleria di immagini e Gif gratuite da inviare a parenti, amici e contatti su WhatsApp. Scaricarle è semplicissimo: da smartphone, basta tenere premuta l’immagine e seleziona “Salva su Foto” o “Scarica”, da computer invece bisogna cliccare con il tasto destro sull’immagine, sceglere “Apri immagine in un’altra scheda” e poi salvare o fare uno screenshot. Sono immagine ottime anche per essere condivise sui social network come Instagram o WhatsApp.

Auguri di buona Domenica delle Palme 2025, le immagini più belle da inviare su WhatsApp

Ecco una collezione di immagini che potete inviare ad amici, colleghi e parenti. Sono ottime per questa occasione e facili da scaricare. Una volta che le avete messe sul vostro smartphone potete girarle a chiunque. Tra i soggetti ci sono ovviamente le palme ma anche simboli religiosi o illustrazioni che rimandano alla vita di Gesù.

Buongiorno e buona Domenica delle Palme 2025, le Gif di auguri da scaricare gratis

Qui sotto invece abbiamo raccolto tutte le Gif legate a questa festa che potete inviare a parenti o amici. Le Gif sono dei piccoli video formati solo da qualche fotogramma. Continuano a ripetersi all'infinito e possono servirvi se volete fare auguri più dinamici ai vostri contatti.