Buon 1 maggio 2025, immagini e gif da scaricare gratis per gli auguri della Festa dei lavoratori Il 1 maggio si celebra la Festa dei Lavoratori. Per l’occasione abbiamo raccolto una serie di immagini e Gif da inviare a parenti e amici. Sono tutte gratuite e semplici da scaricare. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

Il 1° maggio si celebra in Italia e in molte parti del mondo la Festa dei Lavoratori, una giornata dedicata a onorare le battaglie storiche per i diritti sul lavoro e riflettere sul valore umano, sociale e politico dell’occupazione. L’origine della ricorrenza risale al 1886, quando negli Stati Uniti migliaia di lavoratori scesero in piazza per chiedere una giornata lavorativa di otto ore. La Festa del Lavoro in Italia è riconosciuta ufficialmente dal 1891, anche se venne sospesa durante il fascismo e ripristinata nel dopoguerra. Oggi rappresenta non solo un giorno di riposo, ma anche un’occasione per riflettere su temi come la precarietà, la disoccupazione, la sicurezza sul lavoro e i diritti dei lavoratori di ogni settore.

Per l'occasione abbiamo raccolto una serie di immagini e Gif. Sono tutte gratuite. Si possono pubblicare sui social come Instagram e Facebook, ma anche sulle app di messaggistica, per esempio WhatsApp e Telegram. Scaricarle è abbastanza semplice. Se ci leggete da smartphone, bisogna tenere premuta la foto o la Gif e poi selezionare una delle opzione che vengono indicate per il download. Su iPhone dovete cliccare su “Salva immagine in…” e po “Salva su Foto”. Una volta scaricata sullo smartphone l’immagine sarà a vostra disposizione e potrete inviarla ad amici e parenti.

Buongiorno e buon 1 maggio 2025, le immagini più belle da scaricare gratis per gli auguri

Abbiamo selezionato alcune card per gli auguri in occasione del primo maggio. Possono essere inviate sulle app di messaggistica, come WhatsApp o condivise sui social, il consiglio è di accompagnarle con una frase scritta per personalizzare l'augurio.

Buona Festa dei Lavoratori 2025, le migliori gif da inviare su Whatsapp per gli auguri del 1 maggio

Qui abbiamo raccolto le migliori Gif con cui celebrare la Festa dei Lavoratori .Le Gif sono brevi animazioni che durano giusto qualche istante. Sono utili per fare un augurio speciale e diverso dal solito. Potete trovarle anche nella sezione Gif della vostra tastiera.