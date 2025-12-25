Buon Santo Stefano 2025, le immagini e Gif da scaricare per gli auguri del 26 dicembre

Il 26 dicembre si celebra Santo Stefano. Per celebrare la festività abbiamo selezionato immagini e Gif gratuite. Sono tutte gratuite e semplici da scaricare. Ecco la selezione.

Oggi, 26 dicembre, si celebra Santo Stefano, ricorrenza con cui la Chiesa cattolica ricorda il primo martire del Cristianesimo. La sua figura è raccontata negli Atti degli Apostoli: Stefano fu il primo dei sette diaconi scelti per assistere la comunità cristiana, occupandosi in particolare della distribuzione del cibo ai fedeli più bisognosi. Secondo la tradizione cristiana, proprio per il suo fervore nella predicazione e per la testimonianza della sua fede, venne accusato di blasfemia e condannato alla lapidazione intorno all’anno 36 d.C. È per questo motivo che la Chiesa lo ricorda come il primo a dare la vita in nome della fede cristiana.

Il culto di Santo Stefano si affermò in modo stabile a partire dal V secolo d.C., mentre l’origine della data della sua celebrazione è meno definita. Alcune fonti raccontano che inizialmente la memoria del santo fosse fissata il 3 agosto, giorno del ritrovamento delle sue prime reliquie. Successivamente, nel corso dei secoli, la ricorrenza venne spostata al 26 dicembre, subito dopo il Natale, creando così un legame simbolico tra la nascita di Cristo e la prima testimonianza di martirio della Chiesa.

In occasione di questa giornata di festa, vi proponiamo una selezione di immagini e Gif a tema Santo Stefano, perfette per scambiarsi gli auguri e diffondere un messaggio di pace e condivisione. Tutti i contenuti sono scaricabili gratuitamente e possono essere inviati su WhatsApp o in altre chat. Da smartphone basta tenere premuta l’immagine e selezionare “Salva su Foto” o “Scarica”, mentre da computer è sufficiente fare clic con il tasto destro e scegliere l’opzione per il salvataggio. In alternativa, potete anche optare per un semplice screenshot. Una volta salvate, le immagini possono essere condivise facilmente su WhatsApp, Instagram o Facebook.

Buongiorno e Buon Santo Stefano, le immagini più belle da scaricare per il 26 dicembre

Nella prima sezione trovate immagini dallo stile natalizio, ideali per augurare un sereno Santo Stefano ad amici e familiari. Dopo il download, le immagini finiranno nella vostra galleria e potrete inviarle come allegati su WhatsApp o attraverso qualsiasi altra applicazione di messaggistica, per far sentire la vostra vicinanza anche a distanza.

Le più belle Gif animate di Santo Stefano per gli auguri del 26 dicembre

Qui sotto trovate invece una raccolta di Gif animate, perfette per rendere gli auguri ancora più dinamici e originali. Le Gif sono molto diffuse sui social e spesso circolano anche su WhatsApp. Per inviarle, potete scaricarle esattamente come fareste con una normale immagine. In alternativa, direttamente da WhatsApp potete cercarne altre utilizzando la sezione dedicata alle Gif, digitando parole chiave legate a Santo Stefano e alle festività natalizie.