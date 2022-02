Buon Carnevale 2022, le migliori immagini gratis e gif divertenti per gli auguri su WhatsApp A carnevale tutto vale, anche quando si parla di auguri da mandare su WhatsApp. Ecco alcune immagini e gif animate da inviare ad amici e parenti in questi giorni di festa, per augurare un Buon Carnevale.

A cura di Redazione Innovazione

Oggi lunedì 28 febbraio inizia finalmente la settimana di carnevale, che a partire da martedì grasso (domani 1 marzo) fino al prossimo sabato farà vivere a grandi e piccini giorni dedicati all'allegria e al divertimento. Saranno giornate di grandi feste in maschera, di coriandoli e di carri allegorici, che dopo due anni di pandemia sono tornati e torneranno a sfilare per le vie delle città di tutta Italia. Quale momento migliore, quindi, per inviare ai propri amici e parenti un augurio di Buon Carnevale su WhatsApp con immagini divertenti e simpatiche, anche per scherzare e, per una volta, prenderci meno sul serio. Ecco qualche idea di immagine da inviare su WhatsApp.

Frasi e immagini di Carnevale 2022 da inviare gratis su WhatsApp per gli auguri

Tanti colori, maschere e coriandoli: sono le parole chiave per un carnevale all'insegna del divertimento e della simpatia. Elementi che per forza di cose devono arricchire anche i biglietti di auguri da inviare su WhatsApp ad amici e parenti in questi giorni di festa. Ecco quindi alcune immagini divertenti e colorate con cui prendersi meno sul serio e condividere un po' di allegria.

Buongiorno e Buon Carnevale 2022, le migliori gif e immagini divertenti

Qualcuno potrebbe preferire immagini sì colorate, ma anche in movimento per augurare un Buon Carnevale. D'altronde la festività è dinamica e giocosa, quindi quale modo migliore per augurare buon divertimento se non con un'immagine in movimento da inviare su WhatsApp? Ecco una selezione delle migliori gif animate da mandare ai vostri contatti.