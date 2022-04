Buona Pasqua 2022, le migliori immagini e gif gratis per gli auguri su WhatsApp Pasqua 2022 si celebra quest’anno il 17 aprile: quale momento migliore per inviare un bel messaggio di auguri su Whatsapp ad amici e parenti? Ecco le migliori immagini e gif divertenti da condividere.

A cura di Redazione Innovazione

Il 17 aprile 2022 si festeggia la Pasqua, una ricorrenza che celebra la risurrezione di Gesù descritta nel Nuovo Testamento. La domenica di Pasqua è una giornata di festa, da molti celebrata in famiglia con grandi pranzi o grigliate, in previsione di quelle con gli amici del lunedì di pasquetta. Chi vive lontano dai propri cari, però, deve affidarsi alla tecnologia per l'invio degli auguri. È qui che entra in gioco WhatsApp, l'app di messaggistica più usata che può aiutarci ad inviare immagini significative per celebrare la Pasqua, che siano divertenti, simpatiche, gif animate o religiose, da condividere con amici, parenti o colleghi. Per scaricarle gratis vi basterà tenere premuto sulle singole foto e poi selezionare la voce "Scarica immagine".

Buongiorno e Buona Pasqua 2022, le immagini più belle per gli auguri su WhatsApp

Se siete amanti dei messaggi mattinieri, per Pasqua potrete unire il buongiorno con l'augurio di buona Pasqua. Per questo abbiamo raccolto alcune immagini accattivanti e colorate per augurare una Buona Pasqua a tutti i vostri amici e parenti.

Immagini e frasi divertenti per gli auguri di Buona Pasqua 2022

Ogni momento di festa può diventare terreno fertile per una bella battuta, anche per stemperare la tensione dell'ultimo periodo. Ecco quindi una selezione di immagini divertenti con cui augurare una Buona Pasqua.

Leggi anche Buona domenica delle palme 2022, le più belle immagini per gli auguri su WhatsApp

Pasqua 2022, le migliori gif e immagini animate da condividere

Stanchi delle immagini di auguri statiche? Per fortuna sul web esistono le gif, immagini animate che possiamo utilizzare anche per augurare di passare una bella giornata ai nostri contatti. Ecco una selezione delle migliori.

Immagini pasquali religiose per augurare una Santa Pasqua 2022

La domenica di Pasqua è prima di tutto una ricorrenza religiosa, quindi per molte persone gli auguri devono contenere un elemento relativo alla rinascita di Gesù. Ecco quindi una selezione di auguri basati su immagini religiose da inviare su WhatsApp.