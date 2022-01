Buona Befana 2022, le immagini più belle e le gif divertenti per gli auguri all’Epifania È l’ultima occasione per fare gli auguri ad amici e parenti: ecco le migliori immagini di Buona Befana da scaricare gratis per Facebook e Whatsapp.

L'Epifania 2022 è alle porte e come da tradizione è pronta a "portarsi via" tutte le feste delle ultime settimane; mandare gli auguri di Buona Befana è in sostanza l'ultima buona occasione delle prossime settimane per tornare in contatto con amici, parenti o colleghi approfittando del calendario. WhatsApp, Facebook e gli altri social danno la possibilità di spedire messaggi di auguri corredati da immagini simpatiche o gif divertenti.

Il nome Befana deriva da epifania, un termine coniato dall'antico greco per indicare la manifestazione di Dio nella forma di Gesù, bambino appena nato e visitato dai Re Magi. La figura della vecchina a cavallo della scopa ha invece origini pagane e si ritiene venisse celebrata in quanto portatrice di fertilità nei campi durante la fredda stagione invernale; ha poi assunto il nome di Befana perché la sua celebrazione coincideva con quella dell'epifania.

Per questo motivo la festa si può celebrare sia aderendo alla tradizione religiosa dell'epifania che rimanendo ancorati alla figura più profana della Befana: le immagini qui sotto permettono di farlo in entrambi i modi. Per scaricarle basta cliccarci sopra con il tasto destro del mouse oppure toccarle con il dito tenendo premuto per un secondo, e poi scegliere l'opzione per il salvataggio. Per pubblicarle basta recarsi nell'app desiderata, comporre il messaggio e poi premere il tasto per gli allegati, che chiederà di recuperare l'immagine dalla posizione in cui è stata memorizzata.

Buona Epifania 2022, le immagini più belle per gli auguri della Befana su Whatsapp

Queste immagini si concentrano sull'aspetto profano della festività del 6 gennaio, e sulla celebrazione della Befana e del suo immaginario: dalla figura della vecchina propiziatoria che vola sulla scopa sopra i tetti delle case fino alla calza piena di dolciumi che recapita personalmente a chi è stato buono.

Gif animate e immagini divertenti per gli auguri di Buona Befana 2022

Le immagini divertenti e le gif animate sono l'ideale per chi desidera prendere l'ultima festività di questo periodo con brio e spensieratezza. Le prime sono dedicate ad amici e parenti con il senso dell'umorismo; le seconde possono essere utilizzate per rendere più movimentati i classici auguri a tema.

Buongiorno e Buona Befana 2022, immagini sacre e religiose per gli auguri dell'Epifania

Per chi preferisce celebrare il 6 gennaio nel suo aspetto più legato alla cristianità, non mancano immagini che rimandano soprattutto ai Re Magi: dal viaggio dei tre re verso Betlemme in sella alle loro cavalcature fino alla luce della stella cometa, passando per i tradizionali doni di oro, incenso e mirra.