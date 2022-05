Festa della mamma 2022, immagini di auguri e gif divertenti da scaricare gratis per WhatsApp Oggi è l’8 maggio, giornata in cui si celebra la festa della mamma. È il momento di mandare un messaggio su WhatsApp alla propria madre per augurarle di passare una giornata speciale, con un’immagine o una frase d’auguri.

Oggi 8 maggio si celebra la festa della mamma, una bella occasione non solo per festeggiare una madre ma anche una donna, punto di riferimento per tutti e a tutte le età. In questo giorno speciale è importante fermarsi e inviare un pensiero speciale alla propria mamma. Un modo per augurare "buona festa della mamma" in questo giorno a lei dedicato è anche condividere delle immagini e gif divertenti, simpatiche ma anche dolci e significative con le mamme su WhatsApp. Ecco una selezione delle migliori, che potete scaricare gratis tenendo premuto sulle singole foto e poi selezionando "salva immagine".

Buongiorno e buona festa della mamma 2022, le migliori immagini e frasi d'auguri

Non c'è giorno migliore per mandare un messaggio alla propria mamma per augurarle una buona giornata. Per questo abbiamo raccolto alcune immagini e frasi d'auguri da inviare su WhatsApp in questo giorno speciale.

Auguri per la festa della mamma, immagini divertenti da inviare su WhatsApp

Gli auguri possono anche far sorridere e in una giornata di festa come questa un messaggio in grado di risollevare l'umore della mamma è importante. Di seguito trovate una selezione di immagini divertenti da inviare a vostra mamma su WhatsApp.

Gif e immagini animate da condividere per la Festa della mamma 2022

Per chi preferisce un po' di movimento all'interno degli auguri, le gif e le immagini animate a tema mamma sono perfette per augurarle di passare una bella giornata. Ecco quindi alcune immagini animate che potete scaricare gratis e inviare su WhatsApp.