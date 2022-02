Arrivano in Italia i Facebook Reels: cosa sono e come funzionano Visualizzandone uno, si potrà seguire direttamente il o la content creator in questione, oltre a poter effettuare i classici comandi della piattaforma, quindi mettere mi piace, commentare o condividere il video con gli amici.

A cura di Lorena Rao

Dopo una fase di test in Messico, Stati Uniti e Canada, i Facebook Reels approdano su tutti i dispositivi Android e iOS di 150 paesi, Italia inclusa. Indagini interne a Meta dimostrano che i video sono i contenuti più visiti su Facebook e Instagram. Su quest'ultima piattaforma, i Reels sono approdati nel 2020, rivelandosi un grande successo, grazie anche al supporto dell'algoritmo e alla riproposizione di elementi ripresi da TikTok. Da qui la necessità, da parte della società, di estendere le possibilità di interazione e creazione video, oltre che di monetizzazione. "Vogliamo che Reels sia per i creator la soluzione migliore per farsi conoscere, restare in contatto con il loro pubblico e guadagnare. Vogliamo inoltre che le persone possano trovare e condividere contenuti rilevanti e coinvolgenti in modo semplice e divertente" spiega Meta in una nota.

Come funzionano i Facebook Reels

I Facebook Reels permettono nuove modalità di creazione per video sempre più particolari e originali. Di seguito ecco le nuove funzionalità disponibili:

Remix : Per creare un reel associato a un altro reel esistente. In questo caso è possibile creare un reel che include tutto o una parte del reel di un altro creator.

: Per creare un reel associato a un altro reel esistente. In questo caso è possibile creare un reel che include tutto o una parte del reel di un altro creator. Reel di 60 secondi : Un contenuto della durata massima di 60 secondi.

: Un contenuto della durata massima di 60 secondi. Bozze : Sarà possibile creare un reel e scegliere di "Salvarlo in bozza" per pubblicarlo successivamente.

: Sarà possibile creare un reel e scegliere di "Salvarlo in bozza" per pubblicarlo successivamente. Video Clipping: Strumenti per rendere più facile estrapolare contenuti brevi ai creator che pubblicano video dal vivo o di lunga durata.

Nelle prossime settimane, i Reels pubblicati su Facebook potranno essere pubblicati sul Feed, nei Gruppi e su Facebook Watch. Visualizzandone uno, si potrà seguire direttamente il o la content creator in questione, oltre a poter effettuare i classici comandi della piattaforma, quindi mettere mi piace, commentare o condividere il video con gli amici.

Leggi anche Omicron 2, cosa sappiamo sulla variante del coronavirus presente anche in Italia

Come guadagnare con Facebook Reels

Le possibilità di monetizzazione tramite Facebook Reels ribadiscono la volontà di Meta di continuare a fornire nuovi strumenti di interazione e remunerazione per i creator. "Stiamo lavorando a diverse soluzioni che permetteranno ai creator di guadagnare grazie ai loro reel. Il nostro programma di bonus Reels Play, parte dell’investimento di 1 miliardo di dollari per i creator, paga i produttori di contenuti idonei fino a 35.000 dollari al mese, in base alle visualizzazioni dei loro reel qualificanti", riporta il comunicato stampa.

I test effettuati in Messico, Canada e Stati Uniti riguardano la monetizzazione diretta via Facebook Reels in revenue share provenienti da inserzioni pubblicitarie e dal supporto della community di fan. Riguardo le inserzioni in overlay, all'inizio si avranno due formati: banner pubblicitari nella parte inferiore di Facebook Reel e inserzioni con adesivi. In quest'ultimo caso, si tratta di un'immagine statica che può essere posizionata dal o dalla creator in qualsiasi punto del suo Reel.

Infine, sono in programma dei sistemi di controllo dell'idoneità per i brand, tra cui Liste degli editori, Liste degli elementi bloccati, Filtri dei contenuti e Report di pubblicazione per inserzioni banner e con adesivi su Facebook Reels in tutte le regioni in cui sono disponibili. Questo darà agli inserzionisti un maggiore controllo se ritengono che i loro annunci compaiano in spazi non adatti al loro brand o alla campagna. Nelle prossime settimane, tra un Reel e un altro di Facebook, appariranno anche pubblicità a tutto schermo con cui è possibile interagire.