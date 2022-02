Su Facebook le foto profilo non hanno più le cornici personalizzate ed è colpa dei no vax Facebook ha eliminato la possibilità di creare le cornici personalizzate per le foto del profilo: i no vax le utilizzavano per diffondere messaggi contro i vaccini anti Covid.

A cura di Marco Paretti

Una delle cornici ancora consentite

Se ti piaceva arricchire la tua immagine del profilo di Facebook con le cornici che la piattaforma metteva a disposizione degli utenti, c'è una brutta notizia per te: l'azienda ha deciso di eliminare la funzione che consentiva di crearne di nuove, impedendo a tutti di realizzare cornici personalizzate all'interno di Facebook. La decisione è arrivata in risposta a una pratica sempre più diffusa all'interno della comunità no vax, che, in risposta alle limitazioni imposte ai post che diffondevano bufale sui vaccini anti Covid, ha ben pensato di utilizzare le cornici personalizzate per diffondere messaggi pericolosi.

Così su Facebook sono apparse cornici personalizzate che riportavano frasi come "Fanc**o il vaccino" o "Ho fiducia nel mio sistema immunitario, non nel vaccino", elementi che poi finivano nelle immagini del profilo dei no vax e che quindi sfuggivano al sistema di controllo delle informazioni che la piattaforma ha messo in piedi pensando ai post. Da qui il dietrofront su tutte le cornici personalizzate, che ora non potranno più essere realizzate. Questo non significa che gli elementi grafici spariranno completamente: Facebook ha lasciato disponibili alcune sue proposte e le cornici realizzate da organizzazioni come OMS e UNICEF, tra cui quella che recita "Mi sono vaccinato".

"Il 21 marzo, solo le cornici di alcune agenzie governative e organizzazioni saranno disponibili" ha spiegato Facebook in una nota. "Questo cambiamento riflette il nostro continuo lavoro nell'aiutare le persone a esprimere il loro supporto attorno a questioni importanti come il voto e l'informazione sanitaria affidabile". Già da oggi, però, scorrendo la schermata delle cornici disponibili su Facebook, la scelta è estremamente limitata a quelle realizzate dallo stesso Facebook o dall'OMS. Tutte le altre sono completamente sparite. Nei mesi passati la piattaforma si era già attivata per eliminare alcune delle cornici no vax, ma evidentemente colpire singolarmente questi elementi non è possibile. Da qui la scelta di bloccare del tutto la creazione delle cornici personalizzate.