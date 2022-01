Ora su Twitter puoi mostrare un NFT come foto del profilo Le immagini del profilo di Twitter possono ora ospitare gli NFT, che saranno mostrati all’interno di una cornice esagonale. La novità è disponibile su iOS per gli utenti di Twitter Blue.

A cura di Marco Paretti

Gli NFT sono arrivati anche su Twitter. A partire dalle ultime ore la piattaforma ha rilasciato ufficialmente una novità che consente ad alcuni utenti di utilizzare i loro NFT come immagine del profilo, mostrata poi all'interno del social in un riquadro esagonale. La funzione è al momento solamente disponibile per gli utenti su iOS e abbonati al servizio a pagamento Twitter Blue, che per 2,99 dollari al mese mette a disposizione una serie di funzioni esclusive come la possibilità di modificare un tweet dopo averlo inviato, ma solo per un periodo di tempo limitato. Con questa novità, invece, la piattaforma si lancia ufficialmente nel mondo degli NFT, i contenuti digitali immagazzinati sulla blockchain.

Il funzionamento è semplice: se si rientra nel pool di utenti che hanno accesso a questa novità, basta selezionare la propria foto del profilo direttamente nell'app (al momento solo su iPhone) e scegliere l'opzione dedicata agli NFT. Una volta fatto, si aprirà un menu dal quale scegliere il Wallet che contiene i nostri NFT tra quelli disponibili: Argent, Coinbase, Ledger Live, MetaMask, Rainbow e Trust Wallet. Una volta autenticati all'interno del Wallet, basterà selezionare una delle immagini possedute sotto forma di NFT per vederla sul proprio profilo. A differenza delle foto normali, gli NFT saranno mostrati in una cornice esagonale per rendere immediatamente riconoscibile l'origine dell'immagine.

Gli utenti che si trovano davanti una di queste immagini, invece, possono cliccarci sopra e, selezionando l'opzione per scoprire maggiori dettagli sull'NFT, accedere a informazioni sul proprietario, l'opera, l'artista e altri dettagli. Ma cosa succede quando vendiamo l'NFT che abbiamo deciso di utilizzare come avatar? Lo spiegano le FAQ di Twitter, dove si legge che l'immagine continuerà a essere mostrata ma all'interno della classica cornice tonda. Insomma, tornerà ad essere un "semplice" Jpeg.