Meta ha investito miliardi di dollari nel Metaverso, ma ha “solo” 300.000 utenti Il Metaverso di Zuckerberg è ancora piccolo: sarebbero 300.000 gli utenti mensili delle esperienze Horizon Worlds e Venues. Un numero che va confrontato con gli investimenti di Meta: 10 miliardi nel solo 2021.

A cura di Marco Paretti

Il Metaverso di Mark Zuckerberg riuscirà a popolarsi di utenti? Per il momento, nonostante la rapida crescita dell'utenza attuale annunciata dall'azienda, i numeri non sono così entusiasmanti. Soprattutto se confrontati con gli investimenti miliardari che Meta ha fatto in questo nuovo progetto. Durante un incontro con i dipendenti, il Chief Product Officer dell'azienda, Chris Cox, ha rivelato un dato finora non divulgato: il numero di utenti mensili delle esperienze Horizon, cioè le prime relative al Metaverso. Sarebbero 300.000 gli utenti mensili di Worlds e Venues, le due esperienze di Meta da vivere attraverso il visore di realtà virtuale Oculus Quest. Gli investimenti nel settore, invece, sono stati di 10 miliardi di dollari nel solo 2021.

È bene sottolineare un elemento: per il momento Horizon Worlds (di fatto il "vero" Metaverso di Zuckerberg) è disponibile solo negli Stati Uniti e in Canada, mentre Venues (dove è possibile guardare video in compagnia di altri avatar) è fruibile in tutto il mondo, Italia compresa. Non sono conteggiati invece gli utenti di Horizon Workrooms, il software di collaborazione che consente di effettuare riunioni in realtà virtuale. Ora, se da un lato è vero che gli utenti sono cresciuti di 10 volte rispetto a dicembre, dall'altro 300.000 utenti non sono tanti, soprattutto se consideriamo quelli che hanno provato almeno una volta Venues e che quindi arrivano potenzialmente da tutto il mondo.

Essendo un dato mensile, non è possibile sapere quanti di questi utenti ritornano con regolarità all'interno di queste esperienze. Anzi, è più facile pensare che all'interno di questo numero ci siano anche quelle persone che hanno provato una o due volte Venues (dove non c'è molto da fare se non guardare video) per poi non tornarci più. Worlds è decisamente più interessante, perché in maniera simile a quanto avviene su Minecraft o Roblox gli utenti hanno la possibilità di creare il proprio mondo che poi altre persone possono visitare. Il problema è che al momento è disponibile solo negli USA e in Canada. Un'altra incognita è il numero di visori Quest venduti da Meta, un dato mai rivelato ma che secondo gli analisti si assesterebbe attorno ai 10 milioni. Ancora troppo poco per sostenere l'idea di Metaverso dell'azienda di Menlo Park, che al momento resta ancora un sogno di Zuckerberg e di qualche entusiasta della realtà virtuale.