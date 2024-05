video suggerito

Arrivano gli effetti sonori per le chiamate: mentre sei al telefono potrai far partire un applauso L’aggiornamento per l’app Telefono di Google è in corso di sperimentazione per pochi utenti selezionati. Sei “audio emoji” saranno disponibili durante le telefonate, ma l’opzione potrà essere disattivata dalle impostazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nelle prossime settimane potreste sentire il suono di un applauso mentre siete al telefono con un amico. Non è un'allucinazione, ma neppure una vera reazione di chi si trova dall'altra parte del telefono. Si tratta del nuovo aggiornamento dell'app Google Telefono. La novità è in fase di sperimentazione grazie alla versione Beta 128. L'applauso, però, non arriva da solo: ci sono altri cinque effetti sonori pronti per essere utilizzati. Compreso uno che potrebbe risvegliare gli istinti più infantili.

Quali suoni si potranno usare come reazioni durante le telefonate

Dalle prime immagini si vede che le sei reazioni sonore si potranno selezionare mentre si è in chiamata in due maniere diverse: cliccando sui tre puntini, quelli per aprire le opzioni durante la chiamata, e selezionando poi il pulsante "Audio emoji", oppure selezionando direttamente dall'etichetta (con lo stesso nome) al centro della chiamata.

Da qui si apre il ventaglio di opzioni sonore. Le mani che applaudono per sentire, appunto, il già citato suono di un applauso. La faccina che ride per una breve risata. I festoni per una folla che celebra. L'emoji che piange per ascoltare un trombone triste. Un tamburo per sentire il tipico "ba-dum-tss" di una freddura poco divertente. E, infine, l'emoji della cacca per ascoltare una breve flatulenza, per la gioia di chi si diverte così.

Selezionando le audio emoji saranno entrambe le persone in chiamata a sentire il suono che sarà accompagnato da un'animazione sullo schermo. E, per fortuna, sembra non essere possibile premere in maniera spasmodica le reazioni sonore, ma si dovrà aspettare un breve periodo prima di usarne una nuova.

Quando verranno rilasciate le reazioni sonore per Android

Non si sa ancora quando la nuova funzionalità supererà la fase Beta e verrà portata su tutti i telefoni Android, ma potrebbe arrivare fra poche settimane. Ed è ancora incerto se la novità sarà apprezzata dagli utenti. Sicuramente sarà possibile disattivare l'opzione se non si vuole inviare (e soprattutto ricevere) le audio emoji durante una chiamata.

Se invece dovesse avere successo, le reazioni sonore potrebbero essere estese a nuove emoji da tradurre in audio. E, considerando che esistono quasi 4.000 emoji per Android, c'è il rischio che le telefonate possano diventare affollate di suoni.