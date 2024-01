Il significato delle nuove emoji in arrivo su iPhone Con il prossimo aggiornamento iOS 17.4 arriveranno sui dispositivi Apple anche 118 nuovi emoji. Tra tutte queste ce ne saranno sei che rappresenteranno oggetti o concetti finora non inclusi nel repertorio di emoji e quattro raffigureranno nuove forme di famiglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

EMOJIPEDIA | Alcune delle nove emoji in arrivo a marzo 2024

Secondo lo psicologo e studioso della comunicazione di fine Novecento, Paul Watzlawickun, il linguaggio non si limita a rispecchiare la realtà ma la crea. Chissà cosa penserebbe Watzlawickun del successo delle emoji e delle modalità con cui le utilizziamo oggi. Certo è che i tanto usati smile (e non solo) siano ormai diventate parte integrante del nostro linguaggio.

Come una vera e propria lingua, anche le emoji sono quindi destinate a evolvere e cambiare, anzi lo stanno già facendo. Proprio di questi giorni è la notizia di un nuovo, prossimo aggiornamento delle emoji disponibili su iPhone: si tratta di 118 nuovi simboli, che arriveranno sui dispositivi Apple con il rilascio dell'ultimo aggiornamento iOS, ovvero iOS 17.4, previsto per il mese di marzo 2024.

Come saranno le nuove emoji

Anche se bisognerà attendere ancora qualche mese per poterle utilizzare, possiamo farci già un'idea di come saranno le nuove emoji, dopo che Emojipedia ha potuto vederle in anteprima e pubblicarne alcune. Tra le nuove 118 emoji ci sono sei nuovi simboli ispirati a concetti del tutto inediti e quattro nuove rappresentazioni di famiglia. Tra le novità in arrivo ci sono un lime, una fenice, un fungo marrone, una catena di metallo spezzato, uno smile che scuote la testa da destra a sinistra e un altro che lo fa dall'alto verso il basso. Un'altra emoji rappresenterà un gruppo di 100 persone di lato, immagine di un'ampia gamma di generi e di colori della pelle, ma anche comprendenti persone in sedie a rotelle o con un bastone.

Leggi anche Abbiamo provato Emoji Kitchen: come funziona la nuova app per creare emoticon personalizzate

EMOJIPEDIA | Le nuove emoji in arrivo su iPhone

Nuove rappresentazioni di famiglia

Il prossimo aggiornamento iOS 17.4 porterà nel repertorio di faccine dei dispostivi Apple anche quattro nuove rappresentazioni di famiglia, in cui non è indicato graficamente il genere dei componenti. Ci sarà una famiglia con due adulti e un bambino, una con un adulto e due bambini, un'altra con un adulto e un bambino e infine una famiglia di due adulti e due bambini. L'obiettivo, chiaro, è sviluppare un linguaggio il più inclusivo possibile. Accanto a queste quattro novità, il nuovo aggiornamento modificherà anche le emoji raffiguranti i tipi di famiglia già esistenti: queste non saranno più formate da figure colorate, ma da combinazioni di sagome bianche su un'icona quadrata grigia.