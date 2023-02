Arriva un nuovo aggiornamento per WhatsApp: ora si possono mandare 100 foto in una volta sola Oltre alla possibilità di inviare 100 foto in una volta sola, ora WhatsApp permette anche di creare un avatar personalizzato. Sarà anche possibile inserire una didascalia sotto i documenti inviati e allargare la descrizione dei gruppi.

Per adesso l’aggiornamento è soltanto su Android. Nell’ultima versione ufficiale di WhatsApp è stato allargato il numero di immagini che si possono inviare con un solo messaggio. Si può leggere tutto nel PlayStore dell’applicazione, guardando gli aggiornamenti che compiano nella sezione Novità: “Ora si possono inviare fino a 100 foto o video in una sola volta”. Un cambiamento che sposta il limite precedente, fissato a 30.

Oltre a questo, nella nuova versione dell’applicazione ci sono anche altre tre funzioni disponibili per gli utenti. Aggiornando l’applicazione sarà possibile inserire delle didascalie ai documenti da inviare in chat e si potrà aumentare il limite dei caratteri per l’oggetto e la descrizione dei gruppi. WhatsApp poi inizia a mettere un passo nel Metaverso. La quarta funzione annunciata permette di creare avatar personalizzati e usarli come sticker o immagini del profili. Il percorso da seguire è Impostazioni>Avatar.

La differenza rispetto alle Beta

Questa volta non si tratta di una nuova funzionalità avvistata in una Beta. Spesso WhatsApp invia a gruppi di Beta Tester delle funzioni da provare che non sono ancora state distribuite negli store delle applicazioni, giusto per capire come vengono usate. Non tutte poi vengono travasate nelle versioni ufficiali dell’applicazione. L’aggiornamento che introduce un nuovo limite alle foto, gli avatar personalizzati e l’aumento dei caratteri a disposizione invece è già disponibile in via ufficiale su Play Store.

Al momento non si trova ancora su iPhone. Nell’App Store l’ultima versione disponibile dell’app è stata pubblicata una settimana fa e fra le nuove funzionalità che offre c’è quella di rivedere entro qualche secondo l’opzione “elimina per me”. In modo da non cancellare solo per noi messaggi che avremmo voluto rendere invisibili a un altro utente.