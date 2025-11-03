Arriva oggi iOS 26.1: quando esce e quali sono le novità dell’aggiornamento per il sistema operativo di iPhone e Mac

Apple si prepara a distribuire iOS 26.1, il nuovo aggiornamento software atteso per il 3 novembre: quali novità introdurrà rispetto alla versione precedente e su quali dispositivi — da iPhone e iPad fino a Mac e Apple Watch — sarà disponibile al download.

Il sistema operativo degli iPhone sta per ricevere un nuovo aggiornamento: iOS 26.1. Questa settimana i tester hanno infatti avuto accesso alla versione Release Candidate, il rilascio pubblico quindi è imminente, molto probabilmente arriverà in giornata. Gli aggiornamenti minori come iOS 26.1 raramente introducono grandi rivoluzioni. E infatti, dopo aver lanciato la maggior parte delle novità con iOS 26, l’azienda di Cupertino punta ora su ritocchi mirati e perfezionamenti dell’esperienza utente.

L'ultima beta mostra comunque alcuni cambiamenti degni di nota. Ecco, nel dettaglio, tutte le novità di iOS 26.1.

Cosa cambia con iOS 26.1: le principali novità dell’aggiornamento

Dopo settimane di beta test, iOS 26.1 è pronto a debuttare con una serie di miglioramenti mirati che puntano a perfezionare l’esperienza introdotta con iOS 26. Tra le novità segnalate fino ad oggi, queste sono le più rilevanti:

Ampliamento delle lingue supportate da Apple Intelligence : ad esempio danese, olandese, norvegese, portoghese (Portogallo), svedese, turco, vietnamita.

: ad esempio danese, olandese, norvegese, portoghese (Portogallo), svedese, turco, vietnamita. Ampliamento delle lingue supportate per la funzione Live Translate (con gli AirPods più recenti): giapponese, coreano, italiano, cinese (tradizionale e/o semplificato).

(con gli AirPods più recenti): giapponese, coreano, italiano, cinese (tradizionale e/o semplificato). Interfaccia “Liquid Glass” : con iOS 26 era stato introdotto un nuovo linguaggio visivo trasparente, con iOS 26.1 arriva un toggle per regolare l’effetto: tra modalità “Clear” (trasparente) o “Tinted” (più opaco) per una migliore leggibilità.

: con iOS 26 era stato introdotto un nuovo linguaggio visivo trasparente, con iOS 26.1 arriva un toggle per regolare l’effetto: tra modalità “Clear” (trasparente) o “Tinted” (più opaco) per una migliore leggibilità. Nuove ottimizzazioni dell’interfaccia : per esempio, nella schermata della sveglia/Timer la possibilità di “slide to stop” (scorrere per stopparla) invece del solo pulsante “Stop”.

: per esempio, nella schermata della sveglia/Timer la possibilità di “slide to stop” (scorrere per stopparla) invece del solo pulsante “Stop”. Nuove funzioni nelle app : ad esempio nell’app Musica si segnalano gesture di scorrimento per cambiare brano, nell’app Telefono alcune nuove impostazioni haptics, nella schermata di sblocco la possibilità di disattivare lo swipe che apre la fotocamera.

: ad esempio nell’app Musica si segnalano gesture di scorrimento per cambiare brano, nell’app Telefono alcune nuove impostazioni haptics, nella schermata di sblocco la possibilità di disattivare lo swipe che apre la fotocamera. Funzione “Background Security Improvements” : un’opzione nel menù Impostazioni → Privacy & Sicurezza per download automatico e installazione di aggiornamenti di sicurezza tra le versioni principali iOS.

: un’opzione nel menù Impostazioni → Privacy & Sicurezza per download automatico e installazione di aggiornamenti di sicurezza tra le versioni principali iOS. Altri cambiamenti minori e bug‐fix: per esempio impostazioni per la registrazione audio in chiamata (“Local Capture”), nuove opzioni di inoltro notifiche verso accessori, miglioramenti generali.

Quando esce iOS 26.1

Apple si prepara a rilasciare iOS 26.1. Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, la distribuzione dovrebbe iniziare lunedì, probabilmente in serata, integrando una serie di miglioramenti e ritocchi all’esperienza introdotta con iOS 26. Nel frattempo, Cupertino non perde tempo: la prima beta di iOS 26.2 potrebbe essere resa disponibile agli sviluppatori già martedì, a conferma del ritmo serrato con cui Apple sta portando avanti l’evoluzione del suo software.

Come installare iOS 26.1 su iPhone, Mac e iPad

Ecco la guida per aggiornare i dispositivi compatibili:

Su iPhone (o iPad):

Assicurati di avere un backup recente (tramite iCloud o iTunes/Finder).

Vai in Impostazioni → Generali → Aggiornamento software.

Se l’aggiornamento iOS 26.1 appare, tocca “Scarica e installa”.

Il dispositivo si riavvierà durante l’installazione.

Dopo il riavvio, potresti dover completare qualche configurazione (come accettare termini e condizioni).

Su Mac (per aggiornamenti correlati come macOS Tahoe 26.1):

Vai nel menù Apple → Preferenze di Sistema → Aggiornamento Software.

Se appare “macOS Tahoe 26.1”, clicca “Aggiorna adesso” o “Scarica e installa”.

Segui le istruzioni sullo schermo.

Anche qui è consigliabile un backup prima dell’update.

Per altri dispositivi Apple compatibili (come watchOS 26.1, tvOS 26.1, visionOS 26.1):

Apple rilascia solitamente gli aggiornamenti software in contemporanea per tutti i suoi sistemi operativi principali, garantendo così una distribuzione uniforme su iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV. Le modalità di aggiornamento restano simili: per Apple Watch si passa dall’app Watch su iPhone, mentre su Apple TV e Apple Vision l’opzione si trova in Impostazioni → Sistema → Aggiornamento software.

In ogni caso, è sempre consigliabile verificare la compatibilità del dispositivo, assicurarsi che sia collegato a una rete Wi-Fi stabile e alimentato o con sufficiente carica durante l’installazione, per evitare interruzioni.

Per quanto riguarda la compatibilità dei dispositivi, iOS 26 — e di conseguenza anche iOS 26.1 — è disponibile su tutti i modelli di iPhone recenti, mentre i modelli più datati potrebbero non essere più supportati. Per controllare se il proprio dispositivo rientra tra quelli compatibili, basta andare in Impostazioni → Generali → Informazioni.