Apple anticipa le nuove emoji: lo smiley shakerato ha del potenziale Le emoji hanno cambiato il nostro modo di scrivere, e forse stanno anche cambiando quello di parlare. Apple ha diffuso le icone inserite nel prossimo aggiornamento dei suoi sistemi operativi.

Da quando le emoji sono arrivate sulle tastiere degli smartphone, il nostro modo di comunicare è cambiato. Da un linguaggio alfabetico siamo passati a un linguaggio ideografico, dove queste icone fatte di pixel hanno preso il posto di singole parole, frasi e perfino stati d’animo difficilmente spiegabili in altri modi. Come tradurreste una faccina che si scioglie mentre sorride?

Ogni nuovo aggiornamento di questo alfabeto cambia un po’ anche il nostro modo di parlare. L’ultimo aggiornamento arriva da Apple che con le versione Beta di iOS 16.4, iPadOS 16.4 e macOS Ventura 13.3 ha introdotto una piccola serie di nuovi emoji. Per gli appassionati di emoji quello di Apple non è un aggiornamento come gli altri, la casa di Cupertino spesso è la prima a introdurre le nuove icone nei suoi dispositivi.

Le emoji introdotte da Apple

L’unico ente in grado di approvare o bocciare una emoji è l’Unicode Consortium, un’organizzazione no profit con base in California che cataloga e codifica tutte le emoji utilizzate dalle piattaforme. Nel nuovo campionario di Apple ci sono un asino, cuori di diverse sfumature (dall’azzurro al violetto), delle maracas, una radice di zenzero, le mani che impongono di fermarsi e il simbolo del Sikhismo, religione monoteista.

Da segnalare l’emoji con il volto che si muove, lo smiley shakerato. Si possono azzardare diverse interpretazioni. Di base sembra indicare un forte stupore. In base al contesto può essere declinato come uno stupore dovuto da rabbia, gioia o delusione. Nei prossimi mesi queste icone dovrebbero arrivare anche su tutti gli altri dispositivi.