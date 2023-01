A Milano arrivano i taxi volanti, la conferma: “Costeranno come una corsa in auto” Prima di rendere operativo il servizio dovranno essere costruiti due vertiporti, le piattaforme che consentiranno il decollo verticale dei taxi. I due luoghi in cui sorgeranno queste strutture dovrebbero essere Porta Romana e CityLife.

A cura di Valerio Berra

La notizia era già arrivata nei mesi scorsi ma nel pomeriggio di ieri c’è stata anche la conferma ufficiale durante un’audizione della commissione Mobilità del comune di Milano. Nel 2026 i cieli di Milano saranno tagliati da un servizio di taxi volanti, un progetto che sta prendendo forma anche in altre città italiane, su Fanpage.it ne abbiamo già parlato per Roma e per Napoli.

L’anno in cui lanciare i taxi volanti non è, ovviamente casuale, nel 2026 infatti inizieranno le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina. Sono i primi giochi olimpici organizzati in Italia dopo Torino 2006. Per ospitare il servizio verranno costruiti in città due vertiporti, strutture per consentire ai taxi volanti di alzarsi in aria con un sistema di decollo verticale.

Dalle prime informazioni sembra che i velivoli scelti per questo servizio saranno gli eVtol, di fatto si tratta di piccoli elicotteri elettrici in grado di muoversi fino a 100 chilometri orari con un’autonomia che può spingersi attorno ai 60 chilometri.

La timeline del progetto

Nel pomeriggio di martedì 17 gennaio l’amministratore delegato di Sea Armando Brunini ha spiegato alla commissione Mobilità del comune di Milano tutta la timeline del progetto. Sea è la società che gestisce gli aeroporti di Milano e Malpensa. Il primo passaggio sarà costruire i due vertiporti. Dovrebbero essere inaugurati tra il 2023 e il 2024:

“Terminata la fase di questi primi studi dobbiamo iniziare a creare le condizioni in modo che quando i velivoli saranno pronti e certificati possiamo accoglierli e farli volare. Nella timeline, l'obiettivo è arrivare ai primi vertiporti tra il 2023 e il 2024, comprendendo la progettazione, la realizzazione e i test, per essere poi pronti nel 2026”.

Dove nasceranno i vertiporti

I due vertiporti dovrebbero essere in zona CityLife e in zona Porta Romana. Le linee di collegamento invece dovrebbero essere con gli aeroporti di Malpensa e Linate, dove alcune aree delle strutture verranno adattate per costruire altri due vertiporti. Taxi volanti quindi fino a un certo limite: almeno per ora questo servizio non è fatto per permettere ai milanesi di atterrare davanti al bar di fiducia in orario aperitivo.

Quanto costa spostarsi con il taxi volante

Stando alle dichiarazioni di Brunini riportate da Milano Today, il costo del servizio non è ancora stato definito ma potrebbe essere competitivo con quello richiesto dai tassisti per coprire la stessa tratta: “Il prezzo lo farà l'operatore del servizio non Sea, ma da una analisi il prezzo iniziale potrebbe essere circa 120 euro a persona. Ma questo è un inizio perché sia per i volumi che l'industria produrrà sia per il fatto che si lavora mezzi per 4, 6 passeggeri, si stima che prezzo possa scendere a 70 o 80 euro, quindi assolutamente comparabile con un servizio taxi”.