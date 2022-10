A Roma si alza in volo il primo taxi volante: Volocopter farà Roma-Fiumicino in 20 minuti Per adesso il taxi volante ha fatto solo un volo di pochi minuti disegnando un otto davanti agli spettatori. Dovrebbe entrare in servizio nel 2024.

Il primo test di volo è stato realizzato ma per vederlo operativo bisognerà aspettare il 2024, salvo intoppi. Volocopter è un taxi volante totalmente elettrico che punta a collegare il centro di Roma con l’aeroporto di Fiumicino. Tutto in circa 20 minuti. Con il traffico che c’è nel momento in cui scriviamo questo articolo per fare da Roma a Fiumicino in auto sono necessari 54 minuti, parcheggi esclusi. Il test d’esordio è andato bene ma si è trattato di uno sforzo minuscolo rispetto alla rotta che dovrà percorrere questo veicolo.

Il pilota collaudatore si è alzato in volo, è rimasto in aria per una manciata di minuti e ha disegnato una rotta a forma di otto davanti agli spettatori che erano presenti. L'evento si chiamava "Un viaggio nel futuro – The Vertiport experience in Rome” ed è stato organizzato nella zona di Pianabella all’aeroporto di Fiumicino. Volocopter è un’azienda tedesca fondata nel 2011 ed è specializzata in questo tipo di veicoli.

Roma si prepara al Giubileo del 2025

Claudio De Vincenti, presidente di Aeroporti di Roma, ha spiegato che questo collegamento sarà cruciale per consentire alla Capitale di arrivare pronti al Giubileo previsto per il 2025: “Roma sarà una delle prime capitali in cui questo nuovo mezzo di trasporto, l'elicottero elettrico, nel 2024, comincerà a volare, in vista del Giubileo e della candidatura per l’Expo”. A 15 anni di distanza da Milano, Roma si è candidata infatti a ospitare Expo nel 2030.

Se tutto andrà bene anche nei prossimi test, Roma potrà vantare un primato a livello nazionale. A spiegarlo è Marco Troncone, amministratore delegato sempre di Aeroporti di Roma: “È la prima volta che testiamo un velivolo del genere in Italia. Dopo questo test seguiranno altri modelli a più lungo raggio, per trasportare più passeggeri e dotati di una maggiore autonomia”.